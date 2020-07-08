Инвесторы: самый опасный квартиросъемщик — одинокая женщина. А финнов всегда стоит брать

Ану Лилль: “Финнов всегда стоит брать. Они порядочные и всего боятся: если где-то набедокурят, тут же и исправят. Хорошо их брать и на долгосрочную аренду, потому что они едут сюда учиться. И квартиры берут подороже. У эстонцев есть привычка оплачивать последний месяц аренды из депозита — мне это не нравится. Бывают трудности с оплатой последнего коммунального счёта”.

Саара Арулане: “Самый опасный квартиросъёмщик — одинокая женщина. Трубы почистить не может, лампочку поменять — тоже. Предпочитаю пары: мне нравится, когда они честные и прямо говорят, что живут здесь, чтобы подкопить денег и купить себе квартиру. Предпочитаю семьи с детьми и животными, т.к. они дольше остаются, чем другие. Пытаюсь найти арендаторов на как можно более долгий срок”.

Лийна Хеннинг: “В жизни ничего не продам юристу. Наслушалась историй: требования задним числом, долгие разговоры с Департаментом защиты потребителей. Когда юрист хочет что-то купить, для меня это красный флаг”.

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