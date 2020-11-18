ИССЛЕДОВАНИЕ | Центр Таллинна больше не прельщает молодежь, но и в спальных районах они жить не хотят

Согласно опросу, проведенному Luminor, 33% молодых людей Эстонии чаще всего мечтают о загородном собственном доме. Латвийская молодежь предпочла бы частный дом в районе Пиерига рядом с Ригой (40%), а литовская молодежь выбрала бы частный дом в другом городе Литвы, кроме Вильнюса (34%).

На втором месте у эстонской молодежи — дом в другом городе Эстонии, кроме Таллинна (29%), или квартира недалеко от Таллинна (29%). Латвийская молодежь во вторую очередь выбрала бы квартиру в окрестностях столицы (32%), а молодые литовцы выбрали бы квартиру не в Вильнюсе (23%).

Исследование показывает, что только 21% молодых людей в Эстонии (19% в Литве; 23% в Латвии) выбрали бы квартиру в центре Таллинна (Вильнюса/Риги). Кроме того, о таком доме мечтают люди немногим старше 20. Так, 28% 20–25-летних жителей Эстонии хотели бы жить в центре Таллинна, 23% той же возрастной группы — в центре литовской столицы, и до 40% — в центре столицы Латвии.

По словам руководителя сферы кредитных продуктов Luminor Хейки Раадика, видно, что молодые люди больше ценят общественную жизнь и развлечения. “В то же время те молодые люди, которые уже вкусили столичную жизнь и начали задумываться о создании семьи, предпочитают жить за пределами центра города, в более зелёной, подходящей для семейной жизни среде”, — добавил Раадик.

Однако статистика Luminor по ипотечным кредитам показывает, что реальная ситуация у молодых людей, к сожалению, далека от мечты. Покупатели в возрасте 20–30 лет чаще всего (в 73% случаев) покупают жилье в многоквартирном доме, 9% покупают частный дом. При этом 30% покупателей квартир выбирают жилье в новостройке, а остальные берут квартиру с ремонтом или старую.

По словам Раадика, ножницы между мечтами молодых людей и их реальными возможностями понятны. “Выбор молодых людей при покупке дома часто зависит от цены и имеющихся у них финансовых ресурсов. Поэтому чаще всего в качестве первого дома выбирают самую доступную квартиру”, — пояснил он. “С другой стороны, когда молодые люди покупают жилье по средствам, они уже вкладываются в будущее. Если ожидается прибавление в семействе и есть потребность в более просторном жилье, первое жилье всегда можно продать, а полученные от него деньги уже можно вложить в дом своей мечты”, — сказал Раадик.