Исследование: треть эстоноземельцев планируют приобрести недвижимость в ближайшие годы

По словам продакт-менеджера по кредитам Luminor Хейки Раадика, банк перешел из продолжавшейся последние пару лет фазы реструктуризации в фазу роста, и сегмент ипотечного кредитования является для банка стратегическим направлением. “До сих пор банк финансировал каждого десятого человека из берущих ипотечный кредит. Наша цель в этом году состоит в том, чтобы уже каждый пятый новый ипотечный кредит приходился на наш банк”.

Раадик подчеркнул, что Luminor вернулся на рынок ипотечного кредитования по конкурентоспособным ценам, и это стало возможным в частности благодаря проведённой на прошлой неделе эмиссии залоговых облигаций на сумму в 500 миллионов евро. “В то же время ясно, что во всех планах теперь необходимо учитывать последствия, вызванные коронавирусом”, — добавил он.

По словам эксперта по недвижимости Тыну Тоомпарка, спрос на рынке недвижимости остается высоким. Он поддерживается высоким уровнем занятости и постоянно растущими доходами. “Конкуренция между предложениями также сильна, что держит цены под контролем. Важно следить за влиянием экономических потрясений на экономику Европы и, следовательно, на рынок недвижимости Эстонии”, — сказал Тоомпарк.

Спрос также подтверждается исследованием в области кредитования недвижимости, которое Luminor провел в трех Балтийских странах. Около трети респондентов — в Эстонии (33%), Латвии (27%) и Литве (35%), планируют приобрести недвижимость в течение следующих пяти лет. Это поддерживается растущими доходами частных лиц, их покупательной способностью и сбережениями. При этом более чем у половины респондентов процессе покупки происходит относительно быстро. От идеи до покупки недвижимости уходит меньше года (59% респондентов в Эстонии, 56% в Латвии и 65% в Литве).