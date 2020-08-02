Бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara провело исследование среди крупнейших в Эстонии экспертов по недвижимости, 85% из которых уверены — цены на квартиры в Таллинне в этом году либо останутся на уровне прошлого года, либо снизятся вплоть до 10%, пишет dv.ee.
02.08.2020, 14:00
ИССЛЕДОВАНИЕ | В Ласнамяэ цены на квартиры упадут, а в Копли — вырастут
51,5% опрошенных экспертов по недвижимости прогнозируют, что к концу года средняя цена за квадратный метр составит менее 2000 евро. 48,5% опрошенных считают, что цена поднимется выше 2000 евро.
Эксперты прогнозируют, что больше всего цены на квартиры упадут в Ласнамяэ и Старом городе, а в Копли, наоборот, вырастут.
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