ИССЛЕДОВАНИЕ | В Ласнамяэ цены на квартиры упадут, а в Копли — вырастут

51,5% опрошенных экспертов по недвижимости прогнозируют, что к концу года средняя цена за квадратный метр составит менее 2000 евро. 48,5% опрошенных считают, что цена поднимется выше 2000 евро.

Эксперты прогнозируют, что больше всего цены на квартиры упадут в Ласнамяэ и Старом городе, а в Копли, наоборот, вырастут.

Читайте подробнее на dv.ee.