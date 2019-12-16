Свежее исследование безопасности, проведенное ERGO kindlustus и исследовательской фирмой SKDS, показало, что жители Эстонии все меньше боятся различных несчастных случаев, а больше всего опасений испытывают в связи с тем, что их недвижимость может оказаться повреждена или пострадать в огне.
Исследование: жители Эстонии больше всего беспокоятся о своей недвижимости
“Статистика за пять лет четко демонстрирует, как уровень опасения жителей Эстонии в связи с несчастными случаями стабильно снижается во всех видах страхования”, — отметила руководитель сферы рассмотрения ущербов ERGO Катерина Лепвальтс. Различных несчастных случаев больше всего опасаются женщины.
Больше всего участвовавшие в исследовании люди опасались, что может пострадать или сгореть их недвижимость. “Дом для жителей Эстонии очень важен. Того, что с ним что-то может случиться люди боятся даже больше, чем возможности стать жертвой уличного ограбления. В связи с возможным ущербом недвижимости беспокоятся около половины жителей страны, тогда как ограбления опасаются 27% ответивших”, — сказала Лепвальтс.
Кражи со взломом боятся 43% респондентов. “На основании статистики ERGO мы можем успокоить людей: наиболее распространенные случаи причинения ущерба жилью связаны с затоплением — от прохудившейся трубы или протекающей крыши”, — пояснила руководитель сферы рассмотрения ущербов.
В наибольшей степени за последние пять лет снизились опасения по поводу краж велосипедов: с 37% до 24%. “Меньше всего боятся кражи велосипеда, а больше всего беспокоятся в связи с уничтожением или повреждением личного имущества”, — сказала Лепвальтс.
Ряд опасений респондентов связан с автомобилями. “Если угона боятся 25%, то несчастных случаев в связи с автомобилем целых 44% жителей страны”, — отметила Лепвальтс. Пять лет назад эти показатели составляли, соответственно, 32% и 49%.
“К сожалению, люди делают очень мало, чтобы защитить себя от того, чего сами боятся. Люди предпочитают страховать свои машины и самих себя от ДТП, но при этом около половины домов в Эстонии сегодня не застрахованы. В результате масштабных пожаров некоторые семьи, к сожалению, остались без крова”, — добавила Лепвальтс. Согласно статистике ERGO, страховые случаи происходят с каждым 50 клиентjм жилищного страхования и каждым 20 клиентом дорожного страхования.
Исследование безопасности ERGO было проведено совместно с латвийским центром изучения общественного мнения SKDS. В нем приняли участие более 3000 человек из Эстонии, Латвии и Литвы в возрасте от 18 до 74 лет. Ранее аналогичные исследования проводились в 2014, 2015 и 2017 годах.
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