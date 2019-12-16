Исследование: жители Эстонии больше всего беспокоятся о своей недвижимости

“Статистика за пять лет четко демонстрирует, как уровень опасения жителей Эстонии в связи с несчастными случаями стабильно снижается во всех видах страхования”, — отметила руководитель сферы рассмотрения ущербов ERGO Катерина Лепвальтс. Различных несчастных случаев больше всего опасаются женщины.

Больше всего участвовавшие в исследовании люди опасались, что может пострадать или сгореть их недвижимость. “Дом для жителей Эстонии очень важен. Того, что с ним что-то может случиться люди боятся даже больше, чем возможности стать жертвой уличного ограбления. В связи с возможным ущербом недвижимости беспокоятся около половины жителей страны, тогда как ограбления опасаются 27% ответивших”, — сказала Лепвальтс.

Кражи со взломом боятся 43% респондентов. “На основании статистики ERGO мы можем успокоить людей: наиболее распространенные случаи причинения ущерба жилью связаны с затоплением — от прохудившейся трубы или протекающей крыши”, — пояснила руководитель сферы рассмотрения ущербов.

В наибольшей степени за последние пять лет снизились опасения по поводу краж велосипедов: с 37% до 24%. “Меньше всего боятся кражи велосипеда, а больше всего беспокоятся в связи с уничтожением или повреждением личного имущества”, — сказала Лепвальтс.

Ряд опасений респондентов связан с автомобилями. “Если угона боятся 25%, то несчастных случаев в связи с автомобилем целых 44% жителей страны”, — отметила Лепвальтс. Пять лет назад эти показатели составляли, соответственно, 32% и 49%.