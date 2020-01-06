История про Airbnb | Особняк вместо “семьи” сняла компания в 500 человек и разгромила его

67-летний Майкл Гарольд около двух с половиной месяцев восстанавливал особняк после погрома. Ущерб составил около 445 тысяч фунтов стерлингов (почти 523 тысячи евро).

Airbnb сразу же после инцидента удалил с сайта это и еще одно объявление об аренде. Оба объекта принадлежали Гарольду. В результате он и его бизнес-партнер Патрисия Артега оказались без источника дохода.

Ночь в разрушенном компанией особняке стоила 5 500 фунтов стерлингов (около 6460 евро), а в другом — 9 490 фунтов стерлингов (11 153 евро).

Airbnb предложила компенсацию только в 102 586 фунтов стерлингов (примерно 120 тысяч евро). Гарольд в ответ подал в суд иск на сумму в 723 тысячи фунтов стерлингов (почти 850 тысяч евро). Компания пока что не подала встречный иск.

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