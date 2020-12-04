Из-за коронавируса подорожала некоторая недвижимость. В чем причина?

Исполнительный директор Kinnisvara24 Катрин Арон отметила, что год коронавируса существенно изменил образ жизни и покупательские предпочтения людей: “Самым большим изменением на рынке является то, что в этом году многие люди начали работать удаленно. Во время весеннего чрезвычайного положения значительно вырос интерес к загородным домам и дачам, причем этот интерес не ослабевает и по сей день. Предпочтение отдают объектам с большими участками, где можно жить приватно и безопасно, не вступая в контакт с посторонними”.

По данным Земельного департамента, средняя площадь земельных участков, приобретенных в течение 11 месяцев 2020 года, на 4,4% выше, чем у участков, купленных в течение 11 месяцев 2019 года. Согласно статистике портала недвижимости Kinnisvara24.ee, средний срок продажи для объявлений с большими земельными участками сократился, и поэтому в этом году на портале стало меньше частных домов с участками площадью более 10 га, чем было в прошлом году.

Катрин Арон привела примеры выставленных сейчас на продажу загородных домов с большими участками, которые вызывают наибольший интерес у посетителей портала:

1) Дом у моря на Сааремаа с участком площадью 16 га

2) Дом с лесом на участке площадью 42 га на острове Вормси

3) Бревенчатый дом на Сааремаа с участком площадью 10 га

4) Дача на маленьком острове в Пярнумаа, участок площадью 24 га

5) Дом у моря в Пярнумаа, участок площадью 12 га

6) Старый хутор у моря в Пярнумаа, участок площадью 20 га

7) Хутор в Вильяндимаа, участок площадью 18 га

8) Дом с лесом в Вильяндимаа, участок площадью 12 га

По словам Арон, особенно высоким спросом пользуются загородные дома в Харьюмаа и Тартумаа: “Люди хотят жить в сельской местности, но недалеко от крупных городов. Это позволяет создать близкую к природе жилую среду и уединение, но при необходимости можно быстро доехать до города — если этого требует работа или другие дела. Быстрее всего продается недвижимость с большими участками в Харьюмаа и Тартумаа”.

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