Изменения в офисной недвижимости: чего ожидать после карантина?

Для сравнения взяты четыре столицы Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.

Согласно сайту City24.ee, в Таллинне на начало мая выставлено для аренды 1486 офисных площадей. И наиболее ходовых офисов с площадью до 150 кв.м на данный момент — 919 объектов. От 150 кв.м и выше — 567 объектов.

В Риге, согласно сайту city24.lv, 1513 офисов, которые можно взять в аренду. Из всего количества до 150 кв.м — 732 объекта. А от 150 кв.м и выше — 781 офис.

В Вильнюсе, по данным сайта aruodas.lt, под аренду выставлено 1205 помещений. Из них до 150 кв.м — 821 офис, а свыше этой площади — 384 помещения.

В Киеве, согласно сайту DOM.RIA.com (продукт эстонской компании RIA.сom Marketplaces), сдается 1427 офисов. До 150 кв.м сдается 784 офиса, а свыше этой площади — 643 площади.

Стоит упомянуть и о том, что сотни офисов в столицах сдаются по сниженной цене. Владельцы офисных площадей делают скидки на треть, а то и в половину.

Kuvataõmmis

Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец обозначил мировые тренды, которым будет следовать сфера недвижимости.

“На сегодня из-за пандемии коронавируса многие компании отправили своих сотрудников на дистанционную работу. И речь идет не только об ИТ-компаниях. Многие осознали, что могут работать удаленно или без больших офисов, на которые тратятся десятки, а то и сотни тысяч евро в год. Поэтому владельцы компаний будут еще больше заботиться о ликвидности и денежных потоках”, — говорит Уманец.

“Сейчас ситуация с офисным сегментом разделилась на кратко и долгосрочную перспективы. В краткосрочной перспективе одни арендаторы будут добиваться снижения ставок, чтобы сэкономить деньги и не переезжать в другой офис. Другие перепланируют свои офисы и сдадут часть в субаренду, тем самым снизят затраты на общую сумму за съем площади. В долгосрочной перспективе многие компании переедут в офисы поменьше. Некоторые задумают переместиться из офисов среднего класса, в площади А класса. И скорее всего смогут договориться о более низкой цене на аренду. Так что арендодателям нужно уже сегодня говорить со своими арендаторами и искать прагматичные решения”, — добавил он.