Пандемия коронавируса внесла ощутимые изменения на рынке недвижимости, а особенно в сегменте аренды офисов. Многие компании перевели сотрудников на удаленную работу, взяв арендные каникулы. Владельцы офисов теряют доходы. Изменится ли рынок в пользу арендаторов? Аналитики из эстонской компании RIA.com Marketplaces подготовили обзор и ответили на главные вопросы.
Изменения в офисной недвижимости: чего ожидать после карантина?
Для сравнения взяты четыре столицы Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.
Согласно сайту City24.ee, в Таллинне на начало мая выставлено для аренды 1486 офисных площадей. И наиболее ходовых офисов с площадью до 150 кв.м на данный момент — 919 объектов. От 150 кв.м и выше — 567 объектов.
В Риге, согласно сайту city24.lv, 1513 офисов, которые можно взять в аренду. Из всего количества до 150 кв.м — 732 объекта. А от 150 кв.м и выше — 781 офис.
В Вильнюсе, по данным сайта aruodas.lt, под аренду выставлено 1205 помещений. Из них до 150 кв.м — 821 офис, а свыше этой площади — 384 помещения.
В Киеве, согласно сайту DOM.RIA.com (продукт эстонской компании RIA.сom Marketplaces), сдается 1427 офисов. До 150 кв.м сдается 784 офиса, а свыше этой площади — 643 площади.
Стоит упомянуть и о том, что сотни офисов в столицах сдаются по сниженной цене. Владельцы офисных площадей делают скидки на треть, а то и в половину.
Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец обозначил мировые тренды, которым будет следовать сфера недвижимости.
“На сегодня из-за пандемии коронавируса многие компании отправили своих сотрудников на дистанционную работу. И речь идет не только об ИТ-компаниях. Многие осознали, что могут работать удаленно или без больших офисов, на которые тратятся десятки, а то и сотни тысяч евро в год. Поэтому владельцы компаний будут еще больше заботиться о ликвидности и денежных потоках”, — говорит Уманец.
“Сейчас ситуация с офисным сегментом разделилась на кратко и долгосрочную перспективы. В краткосрочной перспективе одни арендаторы будут добиваться снижения ставок, чтобы сэкономить деньги и не переезжать в другой офис. Другие перепланируют свои офисы и сдадут часть в субаренду, тем самым снизят затраты на общую сумму за съем площади. В долгосрочной перспективе многие компании переедут в офисы поменьше. Некоторые задумают переместиться из офисов среднего класса, в площади А класса. И скорее всего смогут договориться о более низкой цене на аренду. Так что арендодателям нужно уже сегодня говорить со своими арендаторами и искать прагматичные решения”, — добавил он.
Также Артем говорит о том, что в ближайшее время все более будут востребованы коворкинги: “Офисы совместного использования, где можно арендовать почасово или помесячно свое рабочее место, будут иметь все больший успех. В Таллинне множество коворкингов, начиная от Spring Hub и UMA Workspace и заканчивая Workland и Estonian Office. Конечно, все будет касаться потребностей и бюджета команды. Но как альтернатива постоянному офису — это прекрасный вариант”.
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