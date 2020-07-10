Изменил ли кризис условия жилищного кредита? Рассказывает специалист

“Хотя объём выданных ипотечных кредитов из-за кризиса, вызванного коронавирусом, сократился, рынок не остановился, и кредиты по-прежнему востребованы и выдаются”, — сказал руководитель сферы кредитной продукции Luminor. “Клиенты с хорошей кредитоспособностью и в сегодняшней ситуации получают выгодные предложения по кредитам. Это подтверждается и процентной ставкой по жилищным кредитам, выданным в последние месяцы, которая находится на самом низком уровне за последнее десятилетие”, — добавил Раадик.

По словам Хейки Раадика, доступность ипотечных кредитов и общие условия остаются довольно стабильными на протяжении многих лет, и если кредитоспособность клиента высока, а риск снижения дохода низок, кредит будет выдан на докризисных условиях. Как правило, ипотечный кредит предоставляется на срок до 30 лет, а ставка по самофинансированию или первоначальному взносу составляет 15-20 процентов, которые можно уменьшить до 10 процентов с помощью гарантии KredEx, а с помощью дополнительной гарантии — даже до нуля.

Согласно статистике Eesti Pank, объём ипотечных кредитов, выданных банками в мае, составил 80 миллионов евро вместо прежних 110 миллионов евро. “Объём выданных ипотечных кредитов к маю сократился почти на треть, но сейчас мы видим позитивные тенденции — в последнее время как объём заявок, так и объём выданных кредитов начал восстанавливаться”, — сказал Раадик.

Руководитель сферы кредитной продукции Luminor считает, что для покупки дома плохих моментов не бывает и что если у человека имеется надёжный бэкграунд, возможности для самофинансирования и твёрдое желание приобрести собственное жильё, то определённо стоит подробнее изучить свои возможности.

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