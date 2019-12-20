20.12.2019, 08:30

К проектированию терминала Юлемисте приступят в январе. На строительство уйдет 6 лет


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RB Ülemiste ühisterminali arhitektuurikonkursi kolm võidutööd
RB Ülemiste ühisterminali arhitektuurikonkursi kolm võidutöödFoto: RB Estonia

Проектировочные работы терминала Юлемисте, который является частью проекта Rail Baltic, начнутся уже в предстоящем январе. В эксплуатацию терминал планируется сдать в 2026 году, когда инфраструктура трансбалтийской магистрали будет готова.

Выигравшее проектировочный конкурс агентство Zaha Hadid Architects и эстонская компания Esplan должны подписать договор о начале работ в начале следующего года, передает rus.err.ee.

RB Ülemiste ühisterminali arhitektuurikonkursi kolm võidutööd Foto: RB Estonia
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В этом году государство приобрело участок земли с 16 гаражами, которые были расположены как раз на месте планируемого терминала. Сколько еще участков придется приобрести государству, выяснится в ходе проектировочных работ.

Строительство железнодорожного терминала, который должен стать конечной станцией амбиционного проекта Rail Baltic, обойдется государству в 40 млн евро.

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