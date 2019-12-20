К проектированию терминала Юлемисте приступят в январе. На строительство уйдет 6 лет

Выигравшее проектировочный конкурс агентство Zaha Hadid Architects и эстонская компания Esplan должны подписать договор о начале работ в начале следующего года, передает rus.err.ee.

RB Ülemiste ühisterminali arhitektuurikonkursi kolm võidutööd Foto: RB Estonia

В этом году государство приобрело участок земли с 16 гаражами, которые были расположены как раз на месте планируемого терминала. Сколько еще участков придется приобрести государству, выяснится в ходе проектировочных работ.

Строительство железнодорожного терминала, который должен стать конечной станцией амбиционного проекта Rail Baltic, обойдется государству в 40 млн евро.