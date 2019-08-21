На порталах недвижимости набирает популярность новая тенденция – там начинают продавать предприятия: как с принадлежащей им недвижимостью, так и с действующими договорами аренды.
Кафе, салон красоты, детский сад — готовый бизнес не желаете? Новая тенденция на порталах недвижимости
По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, предприятия вместе с действующими договорами аренды площадей или с принадлежащей фирмам недвижимостью продают на порталах недвижимости, поскольку другой подходящей для этого платформы просто нет: “Если раньше на порталах недвижимости продавали недвижимость вместе с действующим бизнесом, то теперь становится популярной продажа предприятий, не обладающих собственной недвижимостью, но располагающих действующими договорами аренды в подходящем для ведения бизнеса месте”.
“Если вы хотите приобрести новый бизнес, сколь бы странным это ни казалось, следует обратить внимание на объявления на портале недвижимости. Действующие предприятия также продают в группах в социальных сетях и на различных сайтах, но преимуществом порталов недвижимости является большое число пользователей и удобство поиска — можно искать бизнес в конкретном регионе и по конкретным критериям, — пояснила Таммеорг. — Для многих предприятий именно расположение является залогом успеха. Например, популярные у посетителей рестораны, кафе, салоны красоты или гостевые дома могут продолжать работу и после смены владельца. На портале недвижимости можно получить готовое решение: например, ресторан с помещениями, поварами и кельнерами. Если предприятие отличается хорошей историей и регулярной клиентурой, за него можно просить более высокую цену, и продастся оно быстрее”.
В связи с выросшим спросом, чтобы облегчить пользователям поиск, портал Kinnisvara24.ee добавляет в категорию коммерческой недвижимости отдельный тип объекта “Toimiv ettevõte” (“Действующее предприятие”). Искать также можно по месту расположения или по конкретным ключевым словам (“автомойка”, “парикмахерская”, “гостевой дом”).
Примеры продающихся на портале Kinnisvara24.ee предприятий. Готовый бизнес не желаете?
1. Деревообрабатывающее производство в Арукюла в Харьюмаа
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2. Гостевой дом “Kelluka” в Пирита
3. Легендарное пляжное кафе “Bangalo” в Вильянди
4. Детский игровой центр с действующим договором аренды в Кадриорге
5. Отремонтированное коммерческое здание с арендными квартирами в центре Элва
7. Салон красоты с договором аренды в центре Таллинна
8. Гостевой дом “Merineitsi” в Курессааре
9. Центр отдыха “Ööbikuoru” в волости Рыуге в Вырумаа
11. Арендуемое место работы в салоне красоты в центре Таллинна
13. Детский сад в Какумяэ в Таллинне
14. Парикмахерский салон с договором аренды в центре Таллинна
15. Помещения автомойки в аренду в Раквере
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