Кафе, салон красоты, детский сад — готовый бизнес не желаете? Новая тенденция на порталах недвижимости

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, предприятия вместе с действующими договорами аренды площадей или с принадлежащей фирмам недвижимостью продают на порталах недвижимости, поскольку другой подходящей для этого платформы просто нет: “Если раньше на порталах недвижимости продавали недвижимость вместе с действующим бизнесом, то теперь становится популярной продажа предприятий, не обладающих собственной недвижимостью, но располагающих действующими договорами аренды в подходящем для ведения бизнеса месте”.

“Если вы хотите приобрести новый бизнес, сколь бы странным это ни казалось, следует обратить внимание на объявления на портале недвижимости. Действующие предприятия также продают в группах в социальных сетях и на различных сайтах, но преимуществом порталов недвижимости является большое число пользователей и удобство поиска — можно искать бизнес в конкретном регионе и по конкретным критериям, — пояснила Таммеорг. — Для многих предприятий именно расположение является залогом успеха. Например, популярные у посетителей рестораны, кафе, салоны красоты или гостевые дома могут продолжать работу и после смены владельца. На портале недвижимости можно получить готовое решение: например, ресторан с помещениями, поварами и кельнерами. Если предприятие отличается хорошей историей и регулярной клиентурой, за него можно просить более высокую цену, и продастся оно быстрее”.