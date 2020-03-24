Артем Уманец, член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ, которая успешно ведет бизнес в 45-миллионной Украине, рассказал, что может ждать рынок недвижимости в результате эпидемии коронавируса в Европе.
Как коронавирус повлияет на рынок недвижимости и строительства
“В первую очередь, как в Эстонии, так и в Латвии, Литве и Украине уже пострадали туристический и гостиничный бизнес. Что же касается рынка недвижимости, то пока каких-то серьезных спадов не наблюдается. На украинском рынке вообще можно заметить рост спроса на недвижимость в новых домах — в феврале спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 43%. Тем не менее спада, скорее всего, не миновать. Есть несколько связующих фактов, — говорит Артем Уманец. — Многие украинцы, работавшие на стройках в странах Балтии, из-за ситуации с пандемией вернулись обратно на родину — только за последние дни на территорию Украины въехало около 50 тысяч украинцев”.
В результате многие стройки замедлятся из-за оттока рабочей силы, а сколько продлится карантин — неизвестно. Следует упомянуть и о том, что задержки поставок из Китая также скажутся на сроках сдачи новых объектов. Строительные материалы, электрооборудование, сантехника, отделочные материалы просто ждут “зеленого света” на таможнях. Кроме того, парализованная бизнес-среда и ожидаемый спад экономики сильно ударят по покупательской способности, что скажется и на спросе на недвижимость. Все это окажет на рынок недвижимости негативное влияние.
Виртуальные туры по недвижимости набирают популярность
Представитель RIA.com Marketplaces OÜ также упомянул, что в связи с эпидемией коронавируса все больше людей отдает предпочтение поиску и выбору жилья через интернет. Например, на онлайн-площадке по поиску жилья DOM.RIA.com люди начали чаще просматривать проверенные квартиры, которые были сняты камерой 360 градусов.
“Люди не хотят контактировать друг с другом из-за распространения вируса. Теперь в интернете они не просто ищут жилье, но и, так сказать, осматривают его. Благодаря съемке на 360 градусов можно, не выходя из дома, заглянуть в каждый уголок жилья и понять, насколько оно подходит. Сверкой данных и проверкой документов занимаются наши инспекторы. Это позволяет покупателю присмотреть жилье, но обойтись без лишних контактов, что очень актуально в последнее время”, — говорит Уманец.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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