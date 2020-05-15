Как кризис повлияет на рынок недвижимости? Прогнозы бюро и застройщиков

Acrovara

Сделки купли-продажи: количество сделок купли-продажи уменьшится на 35% по сравнению с прошлым годом. Медианная стоимость по сравнению с мартом упадет на 10-20%.

Цены на аренду: цены на аренду упадут по сравнению с мартом на 15-3-%.

Domus Kinnisvara

Сделки купли-продажи: экономический спад отразится на сфере недвижимости. Произойдет снижение объемов сделок и цены упадут, поскольку количество денег на руках населения страны уменьшится.

Цены на аренду: в определенный момент туристы начнут постепенно возвращаться, и тогда встанет вопрос, кто первым откроет двери: отели или квартиры Airbnb.

LAAM Kinnisvara

Сделки купли-продажи: произойдет корректировка цен, но все зависит от того, как экономика переживет лето. Видно, что рынок немного восстанавливается.

Цены на аренду: в ценовом диапазоне 500-600 евро в месяц ничего не изменится. Что касается более дорогих квартир, то там изменения произойдут.

LVM Kinnisvara

Сделки купли-продажи: в долгосрочной перспективе снижение объемов сделок приведет и к снижению цен. Сейчас сделки совершаются по ценам на 5-10% дешевле пиковых.

Цены на аренду: рынок аренды сейчас — самый лучший рынок, поскольку он адаптировался быстрее всего. Цены снизились и появились новые предложения, но нехватки арендаторов не наблюдается.

Ober-haus

Сделки купли-продажи: о росте цен на какое-то время точно придется забыть. Последние десять лет цены показывали сильную тенденцию к росту, и пришло время для небольшой коррекции.

Цены на аренду: первый шок на рынке миновал. Количество предложений растет. Краткосрочные предложения становятся долгосрочным (Airbnb).

Pindi Kinnisvara

Сделки купли-продажи: количество уменьшится, но насколько, никто точно не знает.

Цены на аренду: поскольку количество сделок купли-продажи уменьшается, то после первого шока рынок ждет оживление. Люди откладывают решения о покупке, но жить где-то надо.

Kinnisvarabüroo Uus Maa

Сделки купли-продажи: разные сегменты ведут себя по-разному. Например, в случае с ценой в 4000 евро за метр снижать ее нет смысла, поскольку желающих все равно не найдется.