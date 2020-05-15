15.05.2020, 08:00

Как кризис повлияет на рынок недвижимости? Прогнозы бюро и застройщиков


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Как кризис повлияет на рынок недвижимости? Прогнозы бюро и застройщиков
Kinnisvaraturu kohal on pilved, kuid alles lähikuud näitavad, kui tumedad.Foto: Andres Putting

Экономический кризис обычно отражается на рынке недвижимости не сразу, но не на этот раз. Издание Ärileht спросило у представителей крупных бюро недвижимости и застройщиков, каким они видят судьбу рынка.

Acrovara

Сделки купли-продажи: количество сделок купли-продажи уменьшится на 35% по сравнению с прошлым годом. Медианная стоимость по сравнению с мартом упадет на 10-20%.

Цены на аренду: цены на аренду упадут по сравнению с мартом на 15-3-%.

Domus Kinnisvara

Сделки купли-продажи: экономический спад отразится на сфере недвижимости. Произойдет снижение объемов сделок и цены упадут, поскольку количество денег на руках населения страны уменьшится.

Цены на аренду: в определенный момент туристы начнут постепенно возвращаться, и тогда встанет вопрос, кто первым откроет двери: отели или квартиры Airbnb.

LAAM Kinnisvara

Сделки купли-продажи: произойдет корректировка цен, но все зависит от того, как экономика переживет лето. Видно, что рынок немного восстанавливается.

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Цены на аренду: в ценовом диапазоне 500-600 евро в месяц ничего не изменится. Что касается более дорогих квартир, то там изменения произойдут.

LVM Kinnisvara

Сделки купли-продажи: в долгосрочной перспективе снижение объемов сделок приведет и к снижению цен. Сейчас сделки совершаются по ценам на 5-10% дешевле пиковых.

Цены на аренду: рынок аренды сейчас — самый лучший рынок, поскольку он адаптировался быстрее всего. Цены снизились и появились новые предложения, но нехватки арендаторов не наблюдается.

Ober-haus

Сделки купли-продажи: о росте цен на какое-то время точно придется забыть. Последние десять лет цены показывали сильную тенденцию к росту, и пришло время для небольшой коррекции.

Цены на аренду: первый шок на рынке миновал. Количество предложений растет. Краткосрочные предложения становятся долгосрочным (Airbnb).

Pindi Kinnisvara

Сделки купли-продажи: количество уменьшится, но насколько, никто точно не знает.

Цены на аренду: поскольку количество сделок купли-продажи уменьшается, то после первого шока рынок ждет оживление. Люди откладывают решения о покупке, но жить где-то надо.

Kinnisvarabüroo Uus Maa

Сделки купли-продажи: разные сегменты ведут себя по-разному. Например, в случае с ценой в 4000 евро за метр снижать ее нет смысла, поскольку желающих все равно не найдется.

Цены на аренду: на рынке аренды произойдет коррекция в размере до 20%. Это касается жилой площади. Поскольку миллениалы предпочитают скорее арендовать, то объемы рынка аренды в Эстонии должны вырасти.

1Parnter kinnisvarabüroo

Сделки купли-продажи: чем длительнее будет кризис, тем сильнее упадут цены. Но не думаю, что падение превысит 15%, поскольку государство богаче и выкуплено больше имущества.

Цены на аренду: арендных квартир много, но и активность в сделках большая. Отражается все вместе: уход студентов с рынка, отсутствие иностранной рабочей силы и туристов.

Bonava Eesti

Сделки купли-продажи: расширение выбора и увеличение периода продаж может привести к определенному снижению цен.

Цены на аренду: Квартиры, которые ранее сдавались в краткосрочную аренду, теперь сдаются на более длительное время.

Endover

Сделки купли-продажи: вслед за введением чрезвычайного положения в течение нескольких недель рынок стоял, но теперь стал восстанавливаться. Интерес наблюдается в отношении квартир самого разного ценового класса.

Liven

Сделки купли-продажи: прежде всего пострадали бизнес-планы, когда продавцы устанавливали высокие цены и ждали, что под давлением роста цен объект будет продан. У них нет иного выхода, корме как снизить цены.

Цены на аренду: предложение на рынке аренды с начала кризиса сильно выросло, что отражается и на ценах.

Merko Ehitus

Сделки купли-продажи: начиная с марта продажи квартир упали как в Эстонии, так Латвии и Литве. Уменьшилось количество ходатайств о жилищных кредитах, увеличилось количество предложений об аренде.

Mitt & Perlebach

Сделки купли-продажи: в ближайшее время увидим, насколько смелые ходы предпримет правительство в отношении пакетов помощи и оживления экономики. Я думаю, что подход США обеспечит быстрее восстановление.

Reterra Estate OÜ

Сделки купли-продажи: скорее всего, в течение 6-12 месяцев рынок будет приспосабливаться к новым условиям, но это зависит от поведения банков и истории финансового поведения фирм-застройщиков.

YIT Eesti AS

Сделки купли-продажи: наблюдается снижение цен на квартиры вторичного рынка, а вот за новой недвижимостью стоят конкретные расходы на строительство. Условия бронирования для покупателей стали более гибкими.

Kaamos Kinnisvara AS

Сделки купли-продажи: складской запас новых квартир невелик и распределен более или менее равномерно между опытными застройщиками. По предварительной оценке, сильных скидок не будет.

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