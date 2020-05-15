Экономический кризис обычно отражается на рынке недвижимости не сразу, но не на этот раз. Издание Ärileht спросило у представителей крупных бюро недвижимости и застройщиков, каким они видят судьбу рынка.
Как кризис повлияет на рынок недвижимости? Прогнозы бюро и застройщиков
Acrovara
Сделки купли-продажи: количество сделок купли-продажи уменьшится на 35% по сравнению с прошлым годом. Медианная стоимость по сравнению с мартом упадет на 10-20%.
Цены на аренду: цены на аренду упадут по сравнению с мартом на 15-3-%.
Domus Kinnisvara
Сделки купли-продажи: экономический спад отразится на сфере недвижимости. Произойдет снижение объемов сделок и цены упадут, поскольку количество денег на руках населения страны уменьшится.
Цены на аренду: в определенный момент туристы начнут постепенно возвращаться, и тогда встанет вопрос, кто первым откроет двери: отели или квартиры Airbnb.
LAAM Kinnisvara
Сделки купли-продажи: произойдет корректировка цен, но все зависит от того, как экономика переживет лето. Видно, что рынок немного восстанавливается.
Цены на аренду: в ценовом диапазоне 500-600 евро в месяц ничего не изменится. Что касается более дорогих квартир, то там изменения произойдут.
LVM Kinnisvara
Сделки купли-продажи: в долгосрочной перспективе снижение объемов сделок приведет и к снижению цен. Сейчас сделки совершаются по ценам на 5-10% дешевле пиковых.
Цены на аренду: рынок аренды сейчас — самый лучший рынок, поскольку он адаптировался быстрее всего. Цены снизились и появились новые предложения, но нехватки арендаторов не наблюдается.
Ober-haus
Сделки купли-продажи: о росте цен на какое-то время точно придется забыть. Последние десять лет цены показывали сильную тенденцию к росту, и пришло время для небольшой коррекции.
Цены на аренду: первый шок на рынке миновал. Количество предложений растет. Краткосрочные предложения становятся долгосрочным (Airbnb).
Pindi Kinnisvara
Сделки купли-продажи: количество уменьшится, но насколько, никто точно не знает.
Цены на аренду: поскольку количество сделок купли-продажи уменьшается, то после первого шока рынок ждет оживление. Люди откладывают решения о покупке, но жить где-то надо.
Kinnisvarabüroo Uus Maa
Сделки купли-продажи: разные сегменты ведут себя по-разному. Например, в случае с ценой в 4000 евро за метр снижать ее нет смысла, поскольку желающих все равно не найдется.
Цены на аренду: на рынке аренды произойдет коррекция в размере до 20%. Это касается жилой площади. Поскольку миллениалы предпочитают скорее арендовать, то объемы рынка аренды в Эстонии должны вырасти.
1Parnter kinnisvarabüroo
Сделки купли-продажи: чем длительнее будет кризис, тем сильнее упадут цены. Но не думаю, что падение превысит 15%, поскольку государство богаче и выкуплено больше имущества.
Цены на аренду: арендных квартир много, но и активность в сделках большая. Отражается все вместе: уход студентов с рынка, отсутствие иностранной рабочей силы и туристов.
Bonava Eesti
Сделки купли-продажи: расширение выбора и увеличение периода продаж может привести к определенному снижению цен.
Цены на аренду: Квартиры, которые ранее сдавались в краткосрочную аренду, теперь сдаются на более длительное время.
Endover
Сделки купли-продажи: вслед за введением чрезвычайного положения в течение нескольких недель рынок стоял, но теперь стал восстанавливаться. Интерес наблюдается в отношении квартир самого разного ценового класса.
Liven
Сделки купли-продажи: прежде всего пострадали бизнес-планы, когда продавцы устанавливали высокие цены и ждали, что под давлением роста цен объект будет продан. У них нет иного выхода, корме как снизить цены.
Цены на аренду: предложение на рынке аренды с начала кризиса сильно выросло, что отражается и на ценах.
Merko Ehitus
Сделки купли-продажи: начиная с марта продажи квартир упали как в Эстонии, так Латвии и Литве. Уменьшилось количество ходатайств о жилищных кредитах, увеличилось количество предложений об аренде.
Mitt & Perlebach
Сделки купли-продажи: в ближайшее время увидим, насколько смелые ходы предпримет правительство в отношении пакетов помощи и оживления экономики. Я думаю, что подход США обеспечит быстрее восстановление.
Reterra Estate OÜ
Сделки купли-продажи: скорее всего, в течение 6-12 месяцев рынок будет приспосабливаться к новым условиям, но это зависит от поведения банков и истории финансового поведения фирм-застройщиков.
YIT Eesti AS
Сделки купли-продажи: наблюдается снижение цен на квартиры вторичного рынка, а вот за новой недвижимостью стоят конкретные расходы на строительство. Условия бронирования для покупателей стали более гибкими.
Kaamos Kinnisvara AS
Сделки купли-продажи: складской запас новых квартир невелик и распределен более или менее равномерно между опытными застройщиками. По предварительной оценке, сильных скидок не будет.
Советуем прочитать:
СРАВНЕНИЕ | Сколько стоила недвижимость в Эстонии 25 лет назад?
Эксперт: осенью для многих владельцев недвижимости наступят тяжелые времена
Категорически запрещено: как мы неправильно носим маску
Где и как прячутся от пандемии российские миллиардеры
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
IKEA официально запустилась в Украине