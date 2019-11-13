Серая и дождливая осень в полном разгаре, а в вместе с ней после летнего затишья проснулся и рынок недвижимости. Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман делится очень простыми и не требующими финансовых затрат рекомендациями относительно того, как представить продаваемую вами квартиру в более выгодном свете.
Как осенью более выгодно продать недвижимость. 7 простых, но действенных советов от эксперта
По словам эксперта, важно, чтобы потенциальный покупатель чувствовал себя в вашем жилье хорошо, поэтому:
1. Заварите кофе. Кофейный аромат создает приятное ощущение домашнего уюта.
2. Испеките что-нибудь в духовке. Можете испечь пирог и даже подарить его потенциальному покупателю.
3. Положите на стол свежие фрукты, яблоки или, например, цитрусовые.
4. Играйте с освещением. Поскольку летнее солнце уже не смотрит в окна, вы можете при помощи освещения подчеркнуть сильные стороны недвижимости. Необязательно включать все источники света. Приглушенный свет создает приятное чувство.
5. Включите приятную тихую музыке. Никакого транса или метала. Ни в коем случае не включайте телевизор, ведь ваши предпочтения в выборе передач могут не совпасть с таковыми у покупателя.
6. В дополнение к третьему пункту осенью на стол хорошо положить сезонные овощи или растения. И почему бы не разноцветные кленовые листья? Будто бы вы вот-вот начнете что-то из них делать.
7. Живой огонь. Если у вас есть камин, то обязательно разожгите огонь. Если нет, то на помощь придут свечи.
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