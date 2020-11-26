Как при продаже недвижимости рассчитать подоходный налог

Исполнительный директор портала недвижимости Kinnisvara24.ee Катрин Арон объясняет: “Кроме продажи собственного дома, уплата подоходного налога не требуется и при продаже возвращенного имущества, а также имущества, приватизированного за приватизационные ценные бумаги, однако в случае приватизационных ценных бумаг действует условие, что размер недвижимости не должен превышать 2 гектаров. Подоходный налог не требуется уплачивать также при продаже такого садового дома или дачи, размер недвижимости при которой не превышает 2500 квадратных метров и которая находилась в собственности продавца минимум два года”.

Подоходный налог необходимо уплатить с заработанного с недвижимости дохода, т.е. с разницы между ценой покупки и продажи. Например, если человек купил недвижимость за 20 000 евро и продал за 50 000 евро, то подоходный налог 20% необходимо уплатить с дохода в размере 30 000 евро. Если продавец на основании чеков может доказать инвестиции, сделанные для улучшения недвижимости, например, то, что у дома была заменена крыша или что в квартиру была куплена новая кухонная мебель, такие расходы могут быть вычтены из дохода.

В случае сделки по наследованию или дарению, изначальной ценой имущества назначается ноль евро, и при продаже этого имущества подоходный налог должен быть уплачен со всей цены продажи. “Например, если бабушка купила квартиру за 100 000 евро, то после смерти бабушки ее внук при продаже полученной в наследство квартиры должен уплатить подоходный налог со всей цены продажи. Уплачивать подоходный налог не требуется только в том случае, если удается доказать, что внук использовал недвижимость до продажи в качестве места жительства”, — сказала Арон.

После оформления сделки по продаже к продавцу за подоходным налогом никто не придет. Продавец должен сам задекларировать его в декларации доходов в феврале следующего года.

Kinnisvara24 — созданный в 2018 году второй по размеру портал недвижимости в Эстонии, который ежемесячно посещают более 400 000 человек.

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