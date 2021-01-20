Как такое возможно?! Квартиры в Таллинне стоят дороже, чем когда-либо ранее

По словам Вахтера, многие представители сектора недвижимости весной обещали съесть свой диплом и шляпу, если цены к осени не упадут, но ничего такого не произошло.

“Весной на пару месяцев выключили свет, но в более долгосрочном плане рынок недвижимости от коронавируса не пострадал. Последние четыре месяца совершали даже больше сделок, чем в предыдущем году, и в ценах наступило обычное сопутствующее инфляции подорожание”, — рассказал Вахтер.

“В большинстве секторов экономики зарплаты сохранились, и Covid-19 влияет только на единичные сферы, которые закрыли. Экономические эксперты прогнозируют на этот год рост, что придает людям чувства уверенности”, — сказал Вахер.

“На самом деле Covid-19 частично даже оживил рынок недвижимости. В повседневной перспективе у людей никогда не было так много свободного времени, чтобы заниматься домом. Если путешествовать или идти в ночной клуб нельзя, то остается и немного больше денег. Сейчас сложно найти, например, свободного маляра или ремонтника. И статистика просмотров объявлений о недвижимости тоже показывает высокие цифры”, — сказал руководитель 1Partner.

По утверждению Вахтера, негативное влияние коронавируса поражает, скорее, сельскую местность и ускоряет урбанизацию. “Это в свою очередь повышает спрос в Таллинне и паре других центров притяжения, а также цены”, — добавил Вахтер.

“Банк Эстонии прогнозирует рост экономики в этом году 2,9 процента, и поскольку и брать кредиты дешево, зарплаты кажутся стабильными, то в этом году по меньшей мере в Таллинне ожидается небольшой рост цен на недвижимость”, — спрогнозировал Вахтер.

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