О ставке Euribor слышал каждый, у кого есть жилищный кредит. Это общеевропейская межбанковская базовая процентная величина. Ею управляет Европейский институт валютного рынка (EMMI), который определяет и публикует Euribor.
Как увеличится ваш платеж по кредиту, если ставка Euribor вырастет на 5%?
Ставка Euribor используется в Эстонии при выдаче жилищных кредитов. Она всегда связана с определёнными сроками. Большинство кредитов связаны с 6-месячной ставкой Euribor. Это означает, что через каждые 6 месяцев процентная ставка по жилищному кредиту будет пересчитываться с учётом действующей на тот момент ставки Euribor. Таким образом, если ваш жилищный кредит связан с 6-месячной ставкой Euribor, то выплата по кредиту меняется каждые 6 месяцев.
Из чего состоит процентная ставка жилищного кредита?
Процентная ставка жилищного кредита состоит из ставки Euribor и из банковской маржи, которая в большинстве случаев остаётся стабильной и может отличаться для каждого клиента. Например, если Euribor составляет 0,1%, а маржа — 2,5%, то процентная ставка по жилищному кредиту будет 2,6%.
Поскольку ставка Euribor постоянно меняется, то важно иметь в виду, что её изменения влияют и на размер вашего платежа по кредиту.
Euribor в цифрах
На данный момент 6-месячная ставка Euribor со знаком минус, то есть негативная. При заключении кредитного договора следует знать, что если ставка Euribor является негативной, то в договоре она приравнивается к нулю. Однако ставка Euribor не всегда была такой низкой. Например, в 2008 году среднее значение 6-месячной ставки Euribor было 4,71%.
Хотя в ближайшее время большого повышения ставки Euribor не прогнозируется, с возможностью её повышения надо считаться уже при заключении договора, поскольку это напрямую связано с размерами платежей по кредиту.
Меняющийся платёж по кредиту
Рассмотрим пример*, как изменение ставки Euribor влияет на ежемесячный платёж.
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- Сумма кредита — 70 000 €
- Срок кредита — 25 лет.
- Процентная ставка складывается из 6-месячной ставки Euribor и банковской маржи 2% в год
- В момент выдачи кредита 6-месячная ставка Euribor составляла –0,27% (негативная ставка приравнивается к нулю) то есть суммарная процентная ставка равна 2%
- Ежемесячный платёж в соответствии с первоначальным аннуитетным графиком составлял 296,70 €.
*Сравнение проводилось с первоначальной суммой и периодом
Например, видно, что если Euribor повышается на 5%, то ежемесячный платёж по кредиту возрастает уже на 198 €. Чем больше поднимется Euribor, тем значительнее будет брешь в семейном бюджете. Таким образом, иметь в виду возможное повышение ставки Euribor целесообразно уже при оформлении кредита. Хорошо, если при выплате кредита сложится привычка регулярно откладывать деньги. Это позволит подготовиться к возможным будущим изменениям.
Посчитайте, насколько изменится ваш кредитный платёж
Если у вас взят жилищный кредит, то можно воспользоваться калькулятором Swedbank, чтобы узнать, как возможное повышение ставки Euribor повлияет на ваш ежемесячный платёж по кредиту. Если же вы пока только планируете взять кредит, то имейте в виду, что повышение ставки Euribor может увеличить и ваш ежемесячный платёж.
Источник: блог Swedbank, фото: Shutterstock
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