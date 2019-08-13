Как увеличится ваш платеж по кредиту, если ставка Euribor вырастет на 5%?

Ставка Euribor используется в Эстонии при выдаче жилищных кредитов. Она всегда связана с определёнными сроками. Большинство кредитов связаны с 6-месячной ставкой Euribor. Это означает, что через каждые 6 месяцев процентная ставка по жилищному кредиту будет пересчитываться с учётом действующей на тот момент ставки Euribor. Таким образом, если ваш жилищный кредит связан с 6-месячной ставкой Euribor, то выплата по кредиту меняется каждые 6 месяцев.

Из чего состоит процентная ставка жилищного кредита?

Процентная ставка жилищного кредита состоит из ставки Euribor и из банковской маржи, которая в большинстве случаев остаётся стабильной и может отличаться для каждого клиента. Например, если Euribor составляет 0,1%, а маржа — 2,5%, то процентная ставка по жилищному кредиту будет 2,6%.

Поскольку ставка Euribor постоянно меняется, то важно иметь в виду, что её изменения влияют и на размер вашего платежа по кредиту.

Euribor в цифрах

На данный момент 6-месячная ставка Euribor со знаком минус, то есть негативная. При заключении кредитного договора следует знать, что если ставка Euribor является негативной, то в договоре она приравнивается к нулю. Однако ставка Euribor не всегда была такой низкой. Например, в 2008 году среднее значение 6-месячной ставки Euribor было 4,71%.

Хотя в ближайшее время большого повышения ставки Euribor не прогнозируется, с возможностью её повышения надо считаться уже при заключении договора, поскольку это напрямую связано с размерами платежей по кредиту.

Меняющийся платёж по кредиту