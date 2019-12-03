Какие налоги нужно платить, если вы получили в наследство недвижимость или деньги?

Напрямую наследство в Эстонии налогом на облагается. Однако косвенно это делает вступивший в силу 1 января 2015 года Закон по подоходном налоге ( ч 1 § 38). Так, если ранее наследнику от наследодателя вместе с другими имущественными правами переходило право вычесть при декларировании дохода от продажи себестоимость продаваемого имущества, то сейчас это запрещено.

Себестоимостью полученного в наследство имущества можно считать только расходы, совершенные самим наследником. По сути это означает, что если человек продает полученную в наследство дачу, то он должен заплатить 20% подоходного налога и с той суммы, которую наследодатели (например, родители) уже заплатили за дачу. Подоходным налогом будет облагаться вся стоимость дачи, а не разница между ценой, по которой она была куплена, и ценой, по которой была продана, как это было раньше.

При этом общие принципы, установленные в Законе о подоходном налоге, распространяются и на наследников. Например, если наследник использует перестроенную дачу в качестве своего места жительства, то в случае ее продажи полностью освобождается от уплаты подоходного налога (п 1 ч 5 § 15 Закона о подоходном налоге).

Что касается полученных в наследство денег, находящихся на счету в банке, то они никакими налогами, в том числе подоходным, не облагаются.

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