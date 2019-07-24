С помощью аналитической системы SimilarWeb и RIA.com Marketplaces OÜ узнали, какие сайты по продаже недвижимости занимают первые пять позиций.
Kакие сайты по продаже недвижимости занимают первые пять позиций в мире?
1. Zillow.com. США. Продажа дома сложна, но, как говорится на самом сайте, “Zillow меняет это”. Действительно, на этом сайте все просто. Регистрация с помощью соцсетей занимает несколько секунд. После чего можно выбрать “Продавать самому” или “Вместе с агентом”. Если самостоятельно, то все просто. Добавить фото, описание и недвижимость уже на сайте. С помощью агента тоже удобно. Можно не только выбрать опцию “с агентом”, но и выбрать район и даже посмотреть, какой агент будет продавать ваш дом. Также на сайте присутствуют отделы с кредитными калькуляторами и даже центр выкупа. Отличительной чертой платформы есть специально разработанная формула “Zestimate”. Она показывает, за сколько можно продать дом.
2. Realtor.com. США. Вторую позицию занимает сайт, который также отличается простотой и высоким функционалом. Он похож на zillow.com, но есть и отличительные моменты. На этом сайте можно узнать уровень преступности в районе, школьные рейтинги и многое другое. Также есть раздел с подробностями, кто из знаменитостей и за сколько продает дом. На сайте для этого есть даже отдельный раздел.
3. Trulia.com. США. По своему функционалу сайт очень похож на realtor.com. Также доступны рейтинги школ, уровень преступности, отдаленность школ, магазинов, ресторанов.
4. Rightmove.co.uk. Великобритания. Сайт расположился на 4 месте по популярности в мире. Имеет кредитные, ипотечные калькуляторы. На сайте можно посмотреть, за сколько продается недвижимость в определенном районе. Можно участвовать в аукционах и инвестировать в недвижимость. Также доступен поиск домов и квартир за рубежом.
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5. Redfin.com. Великобритания. Брокерская компания, которая фильтрует всю недвижимость и связывает людей с агентами с самым высоким уровнем доверия. На сайте можно легко отфильтровать недвижимость по районам и даже возле набережной. Можно исследовать недвижимость с помощью виртуального тура. Также у всех агентов отображаются отзывы людей. Так что можно с легкостью узнать, оправдает агент ожидания или нет.
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