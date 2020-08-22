Каковы наиболее распространенные мошеннические приемы, используемые в сфере обслуживания многоквартирных домов?

В частности, Майорских заметила, что наиболее простым способом экономии расходов является всего лишь невыполнение определённых незаметных дел и действий. “В рамках договора о техническом обслуживании необходимо ежегодно производить осмотр каждого многоквартирного дома. К нам обратились также квартирные товарищества, пожелавшие стать нашими клиентами, при этом для правления товариществ очень большим сюрпризом стало известие о том, что кровли их домов в прямом смысле слова были дырявыми. В таком случае совершенно очевидно, что очередной осмотр просто-напросто не проводился уже на протяжении многих лет”, — пояснила она.

“Второй, достаточно распространенной схемой экономии расходов является самовольное сокращение графика уборки. Несмотря на то, что товарищество платит за уборку подъезда, которая согласно договору должна проводиться, например, через день, в действительности же выполняется один–два раза в неделю, — сказала Майорских, добавив, что независимо от того, идёт ли речь о внутренней или внешней уборке, проверить её выполнение довольно сложно, если, конечно, кто-то специально не занимается этим все время, а дом и территория вокруг него остаются более-менее чистыми.

“Если упомянутые уловки по своей сути еще можно назвать мелким нарушениями договора, то, к сожалению, имели место также и такие случаи, когда сознательно выставлялись дополнительные счета за работы, которые на самом деле никто никогда и не выполнял. Ведь

клиенту так легко можно объяснить, что техник увидел три перегоревшие лампочки и заменил их. Однако обнаруженный при проведении проверки толстый слой пыли, накопившейся на куполе светильников, в которых якобы были заменены лампочки, ясно свидетельствует о том, что к ним не прикасались на протяжении уже нескольких лет”, — заметила она.

По словам Майорских, достаточно распространенным видом мошенничества является также и требование дополнительной платы за предоставление различных коммунальных услуг, при этом вопрос о них даже не обсуждался с товариществом.

“Всем товариществам следует тщательно проверить, получают ли они ту услугу, за которую платят. Помимо этого, время от времени стоит внимательно изучать представляемые счета, чтобы выявить возможные противоречия”, — рекомендует Майорских.