Клиенту Luminor пришлось выбивать подходящий платежный отпуск: платеж вырос бы с 900 до 2000 евро

Банк позволил взять кредитные каникулы на шесть месяцев, однако по их окончанию клиент должен бы платить банку вместо прежних 900 евро в месяц 2000 евро в месяц.

Увеличение платежей в два раза обусловлено тем, что до срока погашения кредита осталось всего 11 месяцев, и после паузы оставшаяся сумма кредита будет разделена на очень короткий срок, что увеличивает сумму ежемесячных платежей.

В отчаянии клиент сам взял отпуск по собственной инициативе, заранее отправив в банк уведомление, ссылаясь на право должника нарушать свои обязательства, если сложности были вызваны форс-мажорными обстоятельствами.

Читайте подробнее на dv.ee.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!