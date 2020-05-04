Работавший в туризме и потерявший из-за кризиса источник дохода отец семейства был неприятно удивлен, подав заявление на платежный отпуск от взятого в 2002 году жилищного кредита в Luminor, пишет dv.ee.
04.05.2020, 15:00
Клиенту Luminor пришлось выбивать подходящий платежный отпуск: платеж вырос бы с 900 до 2000 евро
Банк позволил взять кредитные каникулы на шесть месяцев, однако по их окончанию клиент должен бы платить банку вместо прежних 900 евро в месяц 2000 евро в месяц.
Увеличение платежей в два раза обусловлено тем, что до срока погашения кредита осталось всего 11 месяцев, и после паузы оставшаяся сумма кредита будет разделена на очень короткий срок, что увеличивает сумму ежемесячных платежей.
В отчаянии клиент сам взял отпуск по собственной инициативе, заранее отправив в банк уведомление, ссылаясь на право должника нарушать свои обязательства, если сложности были вызваны форс-мажорными обстоятельствами.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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