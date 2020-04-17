Количество предложений на рынке съемного жилья в Таллинне за месяц выросло более чем на треть

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что, наибольший наплыв предложений (что было вполне предсказуемо) возник в Таллинне. Поскольку столица Эстонии — крупнейший центр притяжения для туристов, здесь самое большое количество гостевых квартир.

“Если в Нарве и Пярну за последний месяц численность предлагаемого в аренду жилья выросла на 23%, то в Тарту рост составил уже 30% , а в Таллинне — целых 37%. В абсолютных цифрах такое повышение предложения в главном городе страны равнозначно появлению на рынке дополнительных 500 съемных квартир”, — сказал Сооман.