Большая часть первого полугодия прошла под знаком самоизоляции, социальной дистанции, удаленной работы и связанной со всеми этими факторами неуверенностью и неизвестностью по отношению к ближайшему будущему. Рынок недвижимости должен был очень остро отреагировать на все эти обстоятельства. Так ли это? Domus Kinnisvara приводит статистику Земельного Департамента по состоянию на начало июля.
Количество сделок с недвижимостью в первом полугодии упало на 20%, а цены на квартиры выросли
В течение всего 1 полугодия 2020 года во всей Эстонии было продано 9 599 квартир. В прошлом году за это же время было продано 11 147, а во втором полугодии 12 023. Получается, что снижение количества сделок составило по сравнению с 1 полугодием прошлого года всего 14%, а по сравнению со 2 полугодием 20%. Эти цифры совсем не выглядят катастрофическими в разрезе полугодия, хотя в начале карантина казалось, что рынок встал и очень серьезно
На самом деле, наибольшее снижение количества сделок с квартирами наблюдалось в марте-апреле-мае, когда мы писали о снижении на 40-50%. А если посмотреть на статистику июня, то в этом году в июне количество сделок по всей Эстонии уже достигло 82% от уровня прошлогоднего июня (1787 сделок в июне 2019 года и 1472 сделки в июне 2020), в Харьюмаа — 75%, в Ида-Вирумаа — 81%, а в Тартумаа рынок уже, в общем-то, восстановился (187 квартир было продано в июне 2019 и 183 квартиры — в июне 2020).
Пожалуй, сразу отмечу, что и средняя цена за квадратный метр квартир в Тарту осталась практически на том же уровне, что и в прошлом году (1426 €/м2 в этом году и 1437 €/м2 — в 2019). Тут, конечно же, нужно иметь в виду растущий спрос на покупку квартир в период поступления студентов, что могло оживить рынок.
Но, вообще, по всей Эстонии активность рынка квартирной собственности в июне возвращается к привычным показателям. Во многих уездах с маленьким количеством квартирных сделок, таких как Йыгевамаа, Хийумаа, Ляэнемаа, Рапламаа, Вырумаа и даже Вильяндимаа, где обычно происходит 20-40 сделок в месяц, показатели в июне этого года даже превзошли июнь прошлого года.
Больше всего квартир продается в уездах Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа. В Харьюмаа было продано в течение 1 полугодия текущего года 5205 квартир, это на 15% меньше,чем в 1 полугодии 2019 и на 20% меньше, чем во 2 полугодии прошлого года года.
В Ида-Вирумаа динамика примерно такая же, но отличаются масштабы. Так в течение первых шести месяцев текущего года было продано во всем уезде 960 квартир, что на 17% меньше, чем 1 полугодие 2019 и на 23% меньше, чем 2 полугодие 2019, когда продавалось соответственно по 1162 и 1243 квартиры.
Цены выросли практически во всех уездах. Исключением стал только Пыльвамаа, где упало и количество сделок до 94, и цены также снизились примерно на 10% и составили 267 €/м2. Кстати, по результатам первого полугодия среди уездов самые дешевые квартиры в Валгамаа и Йыгевамаа, где средняя цена составляет соответственно 227 и 230 €/м2.
К сожалению, мой родной Ида-Вирумаа также удерживает низкую планку средней цены за квартиры.
Средняя цена квартир в Ида-Вирумаа в 2020 году составила 260 €/м2. Цена подросла с 248-249 €/м2 — это показатели 1 и 2 полугодия 2019 года.
Я хочу напомнить о том, что эта цифра получается в следствие сильного разброса ценовых рамок на квартиры, скажем в Нарве или Йыхви (где цена выше среднего показателя) и квартир в Кохтла-Ярве, Сомпа, Кивиыли. Так, например, по-прежнему низкие средние цены в крупной Ярвеской части Кохтла-Ярве, где средняя цена составила в первом полугодии всего лишь 91 €/м2, а в Кивиыли средняя цена и вовсе составляет 43 €/м2, при этом за пол года было продано 32 квартиры.
В крупнейшем в Ида-Вирумаа и третьем по величине в Эстонии городе Нарва квартиры стоили в первом полугодии текущего года 441 €/м2. В первом полугодии прошлого года средняя цена составляла 414 €/м2, а во втором была несколько выше, а именно 431 €/м2. Очень приятно отметить рост цен на квартиры в Нарве по сравнению с прошлым годом, даже несмотря на карантин и снижение объемов продаж. В этом году с января по июль было продано 320 квартир, что на 16% меньше по сравнению и с первым, и со вторым полугодием прошлого года, когда было продано 380 и 379 квартир соответственно.
В Таллинне картина примерно такая же. Количество проданных квартир уменьшилось на 17% по сравнению с 1 полугодием и на 24% по сравнению со 2 полугодием прошлого года. В этом году за 6 месяцев было продано 3883 квартиры, а в прошлом 4696 и 5087 квартир в первом и во втором полугодии соответственно.
Средняя цена квартир в Таллинне в первом полугодии 2020 года составила 2077 €/м2. В прошлом году она составляла 1926 в первом полугодии и 2027 во втором, так что и здесь мы отмечаем рост.
Что еще интересного можно увидеть из раздела статистики Земельного Департамента? Людям, интересующимся недвижимостью понятно, что в Таллинне высокие цены объясняются высокой долей сделок в новых домах. Я просмотрел количество сделок с квартирами в домах, построенных после 2000 года. В 2020 году доля таких сделок от общего количества, который показывает статистика Земельного Департамента, оказалась в районе 32%, в то время как в прошлом году за тот же период доля этих квартир в общей статистике была около 40%.
Доля иностранцев, покупающих и продающих квартиры в Эстонии держится неизменно на уровне 2-4%. Интересно, что закрытые границы и карантин практически совсем не изменили эту статистику и за первые полгода 2020 года мы также видим, что в Таллинне 91 граждан Финляндии купили квартиры, что в процентном отношении составляет столько же, как и в прошлом году, то есть примерно 0,7%. А в Ида-Вирумаа, к примеру, 65 граждан России сумели продать свои квартиры, что составило 2,5% от всех сделок за полгода. В прошлом году за этот же период свои квартиры продали 126 граждан России или 4,2%, так что в приграничном районе закрытая граница все-таки притормозила возможности купли-продажи, но не остановила совсем. Мы провели довольно много сделок с помощью доверенностей, которые россияне оформляли у нотариуса и пересылали курьерской службой в Эстонию. Это, конечно же, удлиняет время сделок, но, при этом, система работает четко и безотказно. Очень помогли также и введенные в карантин новые механизмы подтверждения нотариальных сделок через интернет.
Подводя итог, хочу отметить, что прошедшие корона-кризисные месяцы рынок перенес хорошо и с минимальными потерями. Количество сделок снизилось по причинам ограничений, связанных с физическими контактами людей и это логично. Но, как показывает динамика цен, люди не утратили уверенность в завтрашнем дне, а это один из показателей, который наиболее важен в кризисное время.
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