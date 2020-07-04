Количество сделок с недвижимостью в первом полугодии упало на 20%, а цены на квартиры выросли

В течение всего 1 полугодия 2020 года во всей Эстонии было продано 9 599 квартир. В прошлом году за это же время было продано 11 147, а во втором полугодии 12 023. Получается, что снижение количества сделок составило по сравнению с 1 полугодием прошлого года всего 14%, а по сравнению со 2 полугодием 20%. Эти цифры совсем не выглядят катастрофическими в разрезе полугодия, хотя в начале карантина казалось, что рынок встал и очень серьезно

На самом деле, наибольшее снижение количества сделок с квартирами наблюдалось в марте-апреле-мае, когда мы писали о снижении на 40-50%. А если посмотреть на статистику июня, то в этом году в июне количество сделок по всей Эстонии уже достигло 82% от уровня прошлогоднего июня (1787 сделок в июне 2019 года и 1472 сделки в июне 2020), в Харьюмаа — 75%, в Ида-Вирумаа — 81%, а в Тартумаа рынок уже, в общем-то, восстановился (187 квартир было продано в июне 2019 и 183 квартиры — в июне 2020).

Пожалуй, сразу отмечу, что и средняя цена за квадратный метр квартир в Тарту осталась практически на том же уровне, что и в прошлом году (1426 €/м2 в этом году и 1437 €/м2 — в 2019). Тут, конечно же, нужно иметь в виду растущий спрос на покупку квартир в период поступления студентов, что могло оживить рынок.

Но, вообще, по всей Эстонии активность рынка квартирной собственности в июне возвращается к привычным показателям. Во многих уездах с маленьким количеством квартирных сделок, таких как Йыгевамаа, Хийумаа, Ляэнемаа, Рапламаа, Вырумаа и даже Вильяндимаа, где обычно происходит 20-40 сделок в месяц, показатели в июне этого года даже превзошли июнь прошлого года.

Больше всего квартир продается в уездах Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа. В Харьюмаа было продано в течение 1 полугодия текущего года 5205 квартир, это на 15% меньше,чем в 1 полугодии 2019 и на 20% меньше, чем во 2 полугодии прошлого года года.

В Ида-Вирумаа динамика примерно такая же, но отличаются масштабы. Так в течение первых шести месяцев текущего года было продано во всем уезде 960 квартир, что на 17% меньше, чем 1 полугодие 2019 и на 23% меньше, чем 2 полугодие 2019, когда продавалось соответственно по 1162 и 1243 квартиры.