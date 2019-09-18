Коммерческие и производственные площади вдоль будущей трассы Rail Baltic появляются уже сейчас

В последние годы компания Favorte запустила ряд девелоперских проектов коммерческой недвижимости в Таллинне — от Ласнамяэ до Хааберсти — и окрестностях столицы. По словам руководителя проекта Ringtee Stock Мадиса Летта, при выборе расположения решающим фактором в первую очередь становится логистическая доступность, что важно для всех арендаторов. В то же время, в зависимости от особенностей бизнеса, конкретные потребности предприятия уникальны.

“В случае Ringtee Stock определяющую роль играли его логистическое местоположение и потенциал, способный соответствовать самым разным логистическим потребностям — идет ли речь о грузовых автомобилях или о пешеходах. Расположенный поблизости от здания съезд на Таллиннскую окружную дорогу позволит быстро и с комфортом добираться до других частей города и магистралей. В то же время здание будет доступно и для пешеходов, поскольку всего в 7 минутах находится автобусная остановка Юлейыэ”, — пояснил Летт. В ближайшем будущем, по словам застройщика, реконструкции подвергнется близлежащий перекресток Вяо. Там же планируется разместить станцию Rail Baltic Венекюла.