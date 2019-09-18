Несмотря на то, что, даже по самым оптимистичным прогнозам, Rail Baltic заработает только в 2026 году, уже сегодня многие девелоперы при строительстве коммерческих и промышленных площадей принимают в расчет будущую железнодорожную трассу. В конце августа в окрестностях Венекюла, где в последствии появится железнодорожная станция, началось строительство здания Ringtee Stock — из примерно 3400 квадратных метров треть уже нашли арендаторов.
Коммерческие и производственные площади вдоль будущей трассы Rail Baltic появляются уже сейчас
В последние годы компания Favorte запустила ряд девелоперских проектов коммерческой недвижимости в Таллинне — от Ласнамяэ до Хааберсти — и окрестностях столицы. По словам руководителя проекта Ringtee Stock Мадиса Летта, при выборе расположения решающим фактором в первую очередь становится логистическая доступность, что важно для всех арендаторов. В то же время, в зависимости от особенностей бизнеса, конкретные потребности предприятия уникальны.
“В случае Ringtee Stock определяющую роль играли его логистическое местоположение и потенциал, способный соответствовать самым разным логистическим потребностям — идет ли речь о грузовых автомобилях или о пешеходах. Расположенный поблизости от здания съезд на Таллиннскую окружную дорогу позволит быстро и с комфортом добираться до других частей города и магистралей. В то же время здание будет доступно и для пешеходов, поскольку всего в 7 минутах находится автобусная остановка Юлейыэ”, — пояснил Летт. В ближайшем будущем, по словам застройщика, реконструкции подвергнется близлежащий перекресток Вяо. Там же планируется разместить станцию Rail Baltic Венекюла.
“В последние годы нашим основным направлением деятельности является именно развитие проектов типа stock-office, и рост спроса в отношении коммерческих площадей такого типа не замедляется. Ringtee Stock станет для Favorte шестым подобным проектом, — прокомментировал Летт, перечислив причины, по которым такое решение привлекательно для компаний. — Главная причина — это, конечно же, возможность перевезти всю свою коммерческую деятельность под одну крышу, сэкономив на логистике, персонале, коммуникации и прочих побочных расходах. Некоторые клиенты, например, используют такие площади для продаж или в представительских целях”, — добавил руководитель проекта Ringtee Stock.
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Строительство коммерческого здания Ringtee Stock от девелопера Favorte будет завершено в июне 2020 года. Favorte OÜ — основанная на эстонском капитале и действующая в Эстонии компания, цель которой заключается в создании современной и инновационной, но вместе с тем гармоничной и учитывающей человеческие потребности жилой и рабочей среды. Ключевые слова — современная архитектура, энергоэффективность, функциональность и современность.
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