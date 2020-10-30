Компания-застройщик Kalevi Panorama выиграла в суде у Windoor

По словам Андреса Авика, адвоката, представляющего Kalevi Panorama, решение суда может быть оспорено только по поводу распределения расходов на разбирательство в размере 1440 евро, но спор закончился по существу.

По словам представителя Kalevi Panorama Юрия Петрова, экономическая ситуация сложная, и это по-человечески понятно, когда компании, например AS Windoor, ищут способы оптимизации своих затрат, плохо только, если это пытаются делать за счет своих партнеров.

“Мы рады, что два суда признали это, и этот спор по существу закончился. Действия Windoor с самого начала были направлены на общественность, через общественное давление пытались заставить нас пойти на вредное для нас соглашение. Представители Windoor прекрасно знали, что здесь не пахнет неплатежеспособностью”, — сказал Петров.

По словам Петрова, развитие Kalevi Panorama идет по графику, и судебный процесс на это не повлиял. “Судебное разбирательство продолжается по нашему иску против AS Windoor о взыскании ущерба, причиненного нам низким качеством работ, проведенных AS Windoor, и работами, не соответствующими применимым стандартам, которые были переделаны другим подрядчиком”.

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