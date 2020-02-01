Конкуренция на рынке порталов недвижимости понизила цены

По его словам, проданные в прошлом году инвестиционной фирме Apax Partners порталы City24 и kv.ee по-прежнему занимают на рынке доминирующее положение и препятствуют приходу конкурентов, устанавливая различные мешающие формированию свободного рынка ограничения, важнейшим из которых является ограничение свободного перемещения бизнес-клиентов. В отношении этого факта также начал производство Департамент конкуренции.

Kinnisvara24 — единственный портал, сумевший нарастить в 2019 году оборот. Вышедший на рынок в апреле 2018 года портал за первые девять месяцев продемонстрировал оборот в 122 тысячи евро, но в 2019 году его оборот увеличился более, чем в четыре раза — на 519 тысяч евро.

Kinnisvara24

Оборот Kv.ee в прошлом году сократился на 19%, т.е. более, чем на миллион евро. Наибольшую же долю рынка потерял портал City24, оборот которого сократился на пятую часть — более, чем на 600 тысяч евро.

Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24 в 2018 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости страны. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond OÜ, 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.

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