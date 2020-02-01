Анализ данных об обороте Налогово-таможенного департамента за 2019 год показал, что увеличившаяся конкуренция привела в прошлом году к понижению цен на объявления о недвижимости и к переформатированию рынка порталов недвижимости. Благодаря понизившимся ценам в прошлом году клиенты заплатили за объявления суммарно на 13% (т.е. на 1,2 миллиона евро) меньше.
Конкуренция на рынке порталов недвижимости понизила цены
Анализ Kinnisvara24 демонстрирует, что хотя в плане продажи недвижимости год был очень активным и число сделок и объявлений не уменьшилось, снижение цен привело к сокращению суммарного оборота трех крупнейших порталов. Если в 2018 году они продали объявлений о недвижимости и рекламы на 8,99 миллиона евро, то в 2019 году оборот ведущей тройки порталов составил 7,78 миллиона евро.
Статистика Налогово-таможенного департамента по задекларированному в 2019 году обороту показывает, что с выходом на рынок третьего портала выросла конкуренция, обеспечившая частным лицам и бюро недвижимости заметную экономию — в размере 1,2 миллиона евро. По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Калева Роозивяли, в 2019 году за объявления о недвижимости приходилось платить значительно меньше, чем годом ранее.
Основной причиной изменения ситуации стал вышедший на рынок весной 2018 года новый портал Kinnisvara24.ee, основанный пятью ведущими бюро недвижимости совместно с Ekspress Grupp. “Выход на рынок третьего портала сделал тем, кто размещает объявления, подарок в размере 1,2 миллиона евро. Раньше в Эстонии было всего два заметных портала недвижимости, причем принадлежащих одному собственнику, и отсутствие конкуренции позволяло завышать цены в разы. Бюро недвижимости и частным владельцам недвижимости не оставалось ничего другого, как соглашаться с ростом цен. Целью основавших новый портал бюро недвижимости была борьба с царившей на рынке монопольной ценовой политикой — и в прошлом году уже были заметны некоторые результаты, хотя ситуация еще далека от разрешения. Портал Kinnisvara24 вырос и работает в интересах клиентов, но такой масштабный подарок, разумеется, требует инвестиций. В результате мы закончили 2019 хозяйственный год с убытками в размере 326 тысяч евро”, — пояснил Роозивяли.
По его словам, проданные в прошлом году инвестиционной фирме Apax Partners порталы City24 и kv.ee по-прежнему занимают на рынке доминирующее положение и препятствуют приходу конкурентов, устанавливая различные мешающие формированию свободного рынка ограничения, важнейшим из которых является ограничение свободного перемещения бизнес-клиентов. В отношении этого факта также начал производство Департамент конкуренции.
Kinnisvara24 — единственный портал, сумевший нарастить в 2019 году оборот. Вышедший на рынок в апреле 2018 года портал за первые девять месяцев продемонстрировал оборот в 122 тысячи евро, но в 2019 году его оборот увеличился более, чем в четыре раза — на 519 тысяч евро.
Оборот Kv.ee в прошлом году сократился на 19%, т.е. более, чем на миллион евро. Наибольшую же долю рынка потерял портал City24, оборот которого сократился на пятую часть — более, чем на 600 тысяч евро.
Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24 в 2018 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости страны. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond OÜ, 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.
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