Коронавирус посеял тревогу в сфере недвижимости. Неужели из-за кризиса все снова достанется банкам?

Опытный инспектор недвижимости и глава Союза фирм недвижимости Эстонии Тынис Рюйтель говорит, что в обществе распространяется неверное понимание того, что при чрезвычайном положении можно якобы не платить аренду. Ошибочно хотят применить статью 103 Обязательственно-правового закона — о действии непреодолимой силы.

"Нарушение обязательства является простительным, если должник нарушил обязательство вследствие действия непреодолимой силы", — гласит статья закона. Рюйтель объясняет, что на самом деле под эту статью не подходит не одно платежное обязательство.

Пр наличии договора арендодатель очень хорошо защищен. Если же арендатор действительно не может заплатить, то его единственный вариант — договориться с арендодателем.

Банки обещали прийти на помощь арендодателям, но отдых от выплаты основной части не поможет, считает Рюйтель. Если же арендатор не может заплатить арендодателю, то у того даже нечем оплатить интресс банку.

Многие предприниматели до сих пор помнят прошлый кризис и считают, что если бы банки лишь пожелали, то они не забрали бы у многих должников их промышленные здания, участки и машинные парки. Появился реальный страх, что в этот раз все будет также, а слова банков о том, что они готовы войти в положение и помочь могут быть лишь рекламным трюком, говорит Рюйтель.

Людей и предприятия призывают стоически страдать. А как же банки?

Сейчас много говорится о том, что все должны страдать и чем-то пожертвовать, чтобы вернуться к нормальной жизни.: государство, предприниматели и частные лица. Однако не названа одна важная часть экономического круговорота — какую роль тут играют банки? Должны ли они тоже временно пострадать, чтобы смягчить удар по предпринимателям и частным лицам?