Если еще недавно эксперты из сферы недвижимости думали, что кризис дойдет до них с задержкой, то теперь они заговорили по-другому.
Коронавирус посеял тревогу в сфере недвижимости. Неужели из-за кризиса все снова достанется банкам?
Опытный инспектор недвижимости и глава Союза фирм недвижимости Эстонии Тынис Рюйтель говорит, что в обществе распространяется неверное понимание того, что при чрезвычайном положении можно якобы не платить аренду. Ошибочно хотят применить статью 103 Обязательственно-правового закона — о действии непреодолимой силы.
"Нарушение обязательства является простительным, если должник нарушил обязательство вследствие действия непреодолимой силы", — гласит статья закона. Рюйтель объясняет, что на самом деле под эту статью не подходит не одно платежное обязательство.
Пр наличии договора арендодатель очень хорошо защищен. Если же арендатор действительно не может заплатить, то его единственный вариант — договориться с арендодателем.
Банки обещали прийти на помощь арендодателям, но отдых от выплаты основной части не поможет, считает Рюйтель. Если же арендатор не может заплатить арендодателю, то у того даже нечем оплатить интресс банку.
Многие предприниматели до сих пор помнят прошлый кризис и считают, что если бы банки лишь пожелали, то они не забрали бы у многих должников их промышленные здания, участки и машинные парки. Появился реальный страх, что в этот раз все будет также, а слова банков о том, что они готовы войти в положение и помочь могут быть лишь рекламным трюком, говорит Рюйтель.
Людей и предприятия призывают стоически страдать. А как же банки?
Сейчас много говорится о том, что все должны страдать и чем-то пожертвовать, чтобы вернуться к нормальной жизни.: государство, предприниматели и частные лица. Однако не названа одна важная часть экономического круговорота — какую роль тут играют банки? Должны ли они тоже временно пострадать, чтобы смягчить удар по предпринимателям и частным лицам?
Банки в один голос твердят, что случай каждого клиента рассматривается отдельно, и если клиент серьезно пострадал из-за коронавируса, то ему предложат послабление — платежный отпуск по основным выплатам. Однако это не какое-то новое решение, а обычная практика банковского дела, которая прописана в договоре. Клиент продолжает платить интресс, и в итоге банк выигрывает в деньгах, так как срок кредита продлевается и банк получает больше денег с интресса.
Рюйтель отмечает, что если арендодатель должен с пониманием относится к тому, что у его арендатора в текущей ситуации могут отсутствовать деньги, то банки должны вести себя также.
А именно — банки должны также быть готовы пострадать вместе с другими или же государство должно создать соответсвующий механизм, считает Рюйтель. Например, в виде поддержки выплаты аренды или поддержки выплаты интресса.
В Грузии и Великобритании предприятиям частично пошли на помощь или же ввели моратории. В таком случае нужна поддержка государства или центробанка, но это помогло бы сохранить заводы, офисные здания и городки в руках их владельцев.
Один пожелавший остаться анонимным эксперт посоветовал следующий радикальный метод: а что, если полностью остановить экономику на пару недель? За еду, товары и часть госуслуг продолжили бы платить, а все остальные платы бы отменили: и плату за аренду, и плату по кредитам. Открытыми остались бы лишь аптеки и продуктовые магазины. Когда эпидемия пройдет, все бы вернулась на круги своя — все бы реально пострадали и могли бы продолжить двигаться дальше.
Что же думают сами банки о приостановке выплаты интрессов?
Swedbank сообщил, что банк не рассматривал подобную возможность, в фокусе сейчас обеспечение платежного отпуска в упрощенном порядке. За последние 9 дней временный платежный отпуск был одобрен почти для тысячи бизнес-клиентов. Около 3000 ходатайств от частных клиентов находятся на рассмотрении. Все для того, чтобы "помочь клиентам в трудное время".
По словам Swedbank, они будут смотреть по ситуации: если платежный отпуск по основной части кредита не поможет, то будет рассматриваться следующий шаг, то есть полный платежный отпуск.
Coop Pank отвечает, как и все — они учитывают персональные нужды клиентов. Он не исключает, что определенным клиентам могут предложить и отпуск от выплаты интресса.
Luminor утверждает, что как ля бизнес, так и для частных клиентов полный платежный отпуск вполне возможен, но лишь в крайнем случае.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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