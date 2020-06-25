Kоворкинги в Таллинне: где и за сколько можно арендовать рабочее место?

— Пандемия коронавируса заставила многих предпринимателей взять арендные каникулы или сократить площади своих офисов. При этом многих сотрудников либо отправили в отпуск за свой счет, либо перевели на дистанционную работу. И в этой ситуации как никогда пригодились коворкинги, чтобы можно было работать вне дома,- говорит член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец. — Из нашего исследования выходит, что во всех хабах Таллинна придерживаются правил предосторожности от заболевания коронавирусом. При этом каждый коворкинг устанавливает свои правила. В некоторых офисах, например, нужно придерживаться правила 2+2, то есть держать дистанцию в два метра. В других офисах есть специальные указатели и передвигаться можно только по часовой стрелке. Все эти предосторожности показывают, что коворкинги относительно безопасны. И многие компании и ИТ-специалисты в результате будут выбирать именно такой режим работы.

Посмотрим, какие возможности предлагают коворкинг-офисы в Таллинне, который сейчас серьезно конкурирует с обычными офисными площадями из-за изменения привычек работы

1. LIFT99

Адрес: Теллискиви 60a/5, II этаж

Этот коворкинг был закрыт с 14 мата по 10 мая. Но уже работает в обычном режиме.

После открытия внутри коворкинга переместили столы, стулья и диваны, чтобы у каждого посетителя было как минимум трехметровое пространство. Расстояние между столами уже составляет 1,5 метра. А для того, чтобы еда была безопасной, в хабе поставили торговый автомат. На сегодня в хабе 96 рабочих столов и 80 столов в девяти комнатах для команд в здании Fotografiska. Кстати, у этой компании также есть коворкинг в Киеве.

Цены:

1 день — 17€ + НДС

1 неделя — 100€ + НДС

Месяц — 250€ + НДС

2. Spring Hub

Адрес: Пярну мнт 148, II этаж

Во время пандемии коворкинг был закрыт для новых членов. Как говорят управляющие, в хабе пришлось уменьшить количество столов и мест в зоне кафе. На сегодня в коворкинге семь переговорных, 28 горячих и 98 отдельных столов. Четвертая часть из всего количества на данный момент свободна.