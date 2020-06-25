Специалисты компании RIA.com Marketplaces OÜ узнали, где можно снять рабочее место в Таллинне. Для этого собрали все данные по коворкингам, уточнили цены и условия аренды. Что предлагают?
Kоворкинги в Таллинне: где и за сколько можно арендовать рабочее место?
— Пандемия коронавируса заставила многих предпринимателей взять арендные каникулы или сократить площади своих офисов. При этом многих сотрудников либо отправили в отпуск за свой счет, либо перевели на дистанционную работу. И в этой ситуации как никогда пригодились коворкинги, чтобы можно было работать вне дома,- говорит член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец. — Из нашего исследования выходит, что во всех хабах Таллинна придерживаются правил предосторожности от заболевания коронавирусом. При этом каждый коворкинг устанавливает свои правила. В некоторых офисах, например, нужно придерживаться правила 2+2, то есть держать дистанцию в два метра. В других офисах есть специальные указатели и передвигаться можно только по часовой стрелке. Все эти предосторожности показывают, что коворкинги относительно безопасны. И многие компании и ИТ-специалисты в результате будут выбирать именно такой режим работы.
Посмотрим, какие возможности предлагают коворкинг-офисы в Таллинне, который сейчас серьезно конкурирует с обычными офисными площадями из-за изменения привычек работы
1. LIFT99
Адрес: Теллискиви 60a/5, II этаж
Этот коворкинг был закрыт с 14 мата по 10 мая. Но уже работает в обычном режиме.
После открытия внутри коворкинга переместили столы, стулья и диваны, чтобы у каждого посетителя было как минимум трехметровое пространство. Расстояние между столами уже составляет 1,5 метра. А для того, чтобы еда была безопасной, в хабе поставили торговый автомат. На сегодня в хабе 96 рабочих столов и 80 столов в девяти комнатах для команд в здании Fotografiska. Кстати, у этой компании также есть коворкинг в Киеве.
Цены:
1 день — 17€ + НДС
1 неделя — 100€ + НДС
Месяц — 250€ + НДС
2. Spring Hub
Адрес: Пярну мнт 148, II этаж
Во время пандемии коворкинг был закрыт для новых членов. Как говорят управляющие, в хабе пришлось уменьшить количество столов и мест в зоне кафе. На сегодня в коворкинге семь переговорных, 28 горячих и 98 отдельных столов. Четвертая часть из всего количества на данный момент свободна.
Цены:
1 место — 220€/месяц
2 места — 190€/месяц
3 места — 180€/месяц
4 места — 170€/месяц
Горячий стол (незакрепленное место):
1 день — 15€,
Рабочая неделя — 70€,
10 дней — 130€,
1 месяц — 170€
3. Regus Metro Plaza Centre
Адрес: Metro Plaza, Виру вяльяк 2, III этаж
Как говорят управляющие этого хаба, после карантина в помещении увеличили частоту уборки в течение дня, уделяя особое внимание местам с высокой точкой контакта. Посетители этого коворкинга перемещаются с четкой информацией, вывесками и протоколами для обеспечения минимального контакта между людьми.
Также в хабе кресла расставили так, чтобы это позволяло физически дистанцироваться от других людей.
“В зоне Business Lounge в Таллинне есть 30 мест для работы. Ежедневно ее используют в среднем 3-4 человека, так что здесь довольно тихо. В зарезервированном офисе совместной работы есть семь столов. Ежедневно его используют в среднем 1-2 человека”, — говорят управляющие хабом.
Цены:
Членство в Global Business Lounge — 78 € + НДС / в месяц
Virtual Office Plus в Metro Plaza — 100 € + НДС / в месяц
4. Workland (два офиса)
Адрес: Пярну мнт 12
Адрес: Маакри 25
В Таллинне существует два коворкинга от этой компании. Условия и цены в них одинаковые. Разница в количестве столов. На Пярну мнт 12 всего 40 горячих столов, а по адресу Маакри 25 — всего 18 горячих столов. Есть офисы и на открытом пространстве. И в настоящее время занята только половина.
“Мы разместили дезинфицирующие средства по всему офису, сократили количество рабочих мест и с особой тщательностью очищаем места общего пользования. Мы попросили всех наших членов следовать общим правилам, чтобы сохранять себя и других здоровыми, и оставаться дома, если они чувствуют себя неважно”,— говорят сотрудники этого коворкинга.
Цены: Обычный рабочий стол: €280/месяц.
Горячий стол: €220/ месяц (за одного человека)
€25/день (за одного человека)
Для летних месяцев в коворкинге также есть специальное предложение. Горячее использование стола на срок до 10 дней за 99 € / месяц + НДС.
5. Baltic Cowork
Адрес: Татари 58
Этот офис очень маленький, всего на шесть рабочих мест. Из них в настоящее время свободно только два. Все столы расставлены так, чтобы посетители могли соблюдать безопасную дистанцию. Как говорят в коворгинге, в других офисах (Вильнюс и Лондон) они ввели 50-процентное размещение (один пустой стол между каждым человеком).
Цена: 135€/месяц.
6. Manta Maja (24/7office)
Адрес: Вабадузе пст 174b
Этот коворкинг находится на краю города. Как говорят сотрудники хаба, в помещении после пандемии коронавируса ввели правило 2+2. То есть перемещаться в офисе можно по одиночке или парами, соблюдая дистанцию от других людей два метра.
Цены:
Горячий стол: 160 €/месяц + НДС
Фиксированное место: 195 €/месяц + НДС
Горячий стол (1 день) — 24 €
Горячий стол (5 дней) — 84 €
Горячий стол (10 дней) — 120 €
Горячий стол (30 дней) — 324 €
7. Priisle Äripark (24/7office)
Адрес: Уссимяэ теэ 12/1
Priisle Бизнес Парк — это новый логистический и индустриальный парк в районе Ласнамяэ в Таллинне. Коворкинги Manta Maja и Priisle Äripark принадлежат одной и той же компании. И правило 2+2 для передвижения посетителей идентично. Но цены аренды рабочего места разные.
Цены:
Стандартное рабочее место: 180 € + НДС
Горячий стол (1 день) — 24 €
Горячий стол (5 дней) — 78 €
Горячий стол (10 дней) — 114 €
Горячий стол (30 дней) — 294 €
8. UMA Maakri
Адрес: Маакри 19/1
Этот коворкинг находится в центре Таллинна, неподалеку от хаба Workland. Для посетителей тут оборудовано 80 рабочих мест на открытой площадке, а также 20 частных офисов и пять залов заседаний. Как говорят управляющие хабом, на сегодня посещаемость зависит от дня. В основном в хабе 5-6 человек на этаже (3 этажа) на открытой площадке. А все остальные люди работают в офисах и на мероприятиях.
Цены:
Один день в UMA: 25€/день + НДС
Месячный доступ в UMA 24/7: от 190 €/месяц.
UMA доступ + (c персональным столом и шкафчиками): от 290 €/месяц
UMA доступ для команды: от 162 €/месяц
Компания RIA.com Marketplaces OÜ управляет ведущим украинским порталом объявлений о недвижимости DOM.RIA.com, а также крупнейшим в Украине порталом продажи автомобилей AUTO.RIA.com. С 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.
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