Кризис миновал? Cпада цен на недвижимость ожидать не стоит

По словам главного экономиста Luminor, рынок недвижимости идёт в ногу с экономикой, и поэтому в апреле прошлого года, во время чрезвычайного положения, мы увидели резкое падение активности сделок по квартирам, которые год к году упали на целых 40%. В то же время, на фоне восстановления экономики, в третьем квартале активность по сделкам восстановилась, а в последнем квартале года она превысила уровень предыдущего года на 10% при поддержке новой недвижимости.

“В основном воздействие пандемии коронавируса на недвижимость миновало, и больше не стоит ожидать падения цен, — сказал главный экономист Luminor Тыну Пальм. — Конец года был исключительно успешным. При этом значительный вклад внесли Харьюмаа и первичные продажи. Доля новых квартир в сделках с жильём выросла в четвёртом квартале до рекордных 26%”.

По словам Пальма, цены на новые квартиры также будут расти быстрее, чем в других сегментах, и разрыв в ценах между Таллинном и другими регионами Эстонии увеличится. Объём сделок с новыми квартирами в апреле снизился на 27% (общий объём сделок на рынке снизился на 40%), а значит, новые квартиры имеют более стабильную стоимость. Цена на квартиры движется быстрее, чем цена на дома, где стоимость квадратного метра более доступна, чем в квартирах.

По словам Пальма, восстановление на рынке недвижимости с точки зрения активности сделок происходит несколько быстрее, чем в экономике. “Не было такого сильного падения цен, которого мы опасались весной. Одна из причин этого заключалась в том, что экономическая ситуация до коронакризиса была хорошей, и недвижимость до кризиса не была переоценена. Худшее развитие событий на рынке труда удалось предотвратить, потому что государство допустило дефицит бюджета, поддерживало заработную плату, повышало пенсии и не сокращало государственные расходы. Это означало, что почти три четверти семей смогли сохранить своё экономическое положение”, — пояснил главный экономист.

По словам Пальма, из-за коронакризиса упала, прежде всего, активность по сделкам, цены же сохранялись, и девелоперы не стали продавать дёшево. С сентября продажи снова начались, и объёмы кредитов также восстановились. Например, в ноябре, по данным Luminor, объём жилищных кредитов был на 13% выше, чем годом ранее. Объём всего портфеля жилищных кредитов на базе года прибавил 6%. “Сегодня мы видим аналогичную тенденцию небольшого роста в Финляндии и Швеции. Например, годовой рост цен на новые двухкомнатные квартиры в Финляндии оставался положительным в среднем во втором и третьем кварталах, в Хельсинки рост составил примерно 3,9%”, — сказал Пальм.