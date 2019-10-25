Кто оплачивает услуги маклера и ремонтный фонд, почему опасно использовать договор из интернета? Подводные камни арендных отношений

В последнее время в прессе все чаще пишут о том, что на самом деле арендодатель должен хранить полученные у арендатора залоговые деньги на отдельном сберегательном счету и отдавать арендатору получаемые интрессы. Некоторые ушлые арендодатели даже добавляют в договора пункт о том, что проценты с залоговых денег не платятся. Однако если такой пункт противоречит закону, то он с правовой точки зрения ничтожен. Так, в 275 статье Обязательственно-правового закона сказано, что договоренность, склоняющаяся не в пользу арендатора, недействительна.

Срочный и бессрочный договор

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По словам Тоомпарка, при составлении договора люди все еще продолжают путать срочный и бессрочный договор аренды. Срочный договор действует до окончания срока и общая его логика заключается в том, что права и обязательства должны находится в равновесии. Срочный договор заканчивается с окончанием срока действия, а вот бессрочный возможно расторгнуть, предупредив об этом за три месяца. “Одна из совершаемых глупостей — это заключение срочного договора с пунктом о предупреждении о расторжении за три месяца. Люди просто путают эти две вещи. В таких случаях арендодатель ставит себя в более невыгодную позицию, причем не намеренно, а по незнанию”.

Вторая вещь, которая может оказать медвежью услугу, это добавление в срочный договор пункта, что по желанию сторон договор можно расторгнуть, предупредив об этом за месяц. “В законе сказано, что арендодатель должен предупредить за три месяца”, — отмечает Тоомпарк.

Многие проблемы и прения возникают из-за того, что нынешние законы, регулирующие арендные отношения, устарели. “20 лет назад, когда у нас были вынужденные квартиросъемщики, это в определенной степени было оправдано. Сейчас же было бы хорошо пересмотреть эти вещи. Необязательно регулировать все, просто нужно сделать вещи более простыми. У нас реальность в одном месте, законы — в другом. Точка соприкосновения есть, но она довольно маленькая”, — рассуждает эксперт.

Руководитель по маркетингу и развитию продукции Kinnisvara24 Лаура Таммеорг приводит пункты, о которых арендаторы обычно не знают, но которые арендодатели норовят прописать в договоре. Во-первых, это уже упомянутое выше хранение залоговых денег и выплата интрессов. “Большинство владельцев сдаваемых в наем квартир и арендаторов не знают об этом требовании, исходящем из Обязательственно-правового закона. По оценке маклеров, этого правила придерживается лишь около 5% арендодателей”, — говорит она.

Маклерские, ремонтный фонд и обслуживание

Во-вторых расходы на посредника, то есть услуги маклера должен оплачивать тот, кто заказывает услугу. “То есть, если арендодатель сдает квартиру и зовет на помощь маклера, то плату за посредничество должен платить арендодатель как заказчик маклерской услуги. Если в объявлении отдельно не указано, что арендатор должен оплатить плату за договор, то он этого делать не обязан”, — подчеркивает эксперт.