Кто скупает в стране недвижимость? В этом году иностранцы потратили на земли и дома в Эстонии как минимум 100 млн евро

“Опасения, что иностранцы скупят все наши леса, земли и дома, не подтверждаются статистикой Земельного департамента, но не следует забывать, что многие иностранные фонды и фирмы открыли в Эстонии предприятия, которые занимаются куплей-продажей лесов и сельскохозяйственных земель и их администрированием”, — передает слова руководителя портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров Ärileht.

Такие сделки учитываются как сделки, совершенные резидентами Эстонии. “Та же ситуация наблюдается, например, со многими сдающимися в аренду квартирами в столице. Они приобретены резидентами Эстонии, но за этим стоят интересы финских инвесторов”, — добавила специалист.

Количество сделок, совершенных в Эстонии резидентами других стран (данные по состоянию на 18.12.2019):

• Финляндия — 499 сделок

• Россия — 405 сделок

• Швеция — 117 сделок

• Великобритания — 100 сделок

• Германия– 89 сделок

• Украина — 56 сделок

• Латвия — 45 сделок

• США — 34 сделок

• Швейцария — 20 сделок

• Норвегия — 16 сделок

• Франция — 16 сделок

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