По данным Земельного департамента, в этом году резидирующие в Эстонии частные лица и фирмы совершили чуть более 70 000 сделок с недвижимостью на общую сумму в 3,7 млрд евро. За местными следуют резиденты Финляндии с 500 и России с 405 сделками.
Кто скупает в стране недвижимость? В этом году иностранцы потратили на земли и дома в Эстонии как минимум 100 млн евро
“Опасения, что иностранцы скупят все наши леса, земли и дома, не подтверждаются статистикой Земельного департамента, но не следует забывать, что многие иностранные фонды и фирмы открыли в Эстонии предприятия, которые занимаются куплей-продажей лесов и сельскохозяйственных земель и их администрированием”, — передает слова руководителя портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров Ärileht.
Такие сделки учитываются как сделки, совершенные резидентами Эстонии. “Та же ситуация наблюдается, например, со многими сдающимися в аренду квартирами в столице. Они приобретены резидентами Эстонии, но за этим стоят интересы финских инвесторов”, — добавила специалист.
Количество сделок, совершенных в Эстонии резидентами других стран (данные по состоянию на 18.12.2019):
• Финляндия — 499 сделок
• Россия — 405 сделок
• Швеция — 117 сделок
• Великобритания — 100 сделок
• Германия– 89 сделок
• Украина — 56 сделок
• Латвия — 45 сделок
• США — 34 сделок
• Швейцария — 20 сделок
• Норвегия — 16 сделок
• Франция — 16 сделок
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