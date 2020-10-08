Квартирный вопрос: обменивают ли сейчас жилье и как это происходит

Сейчас все иначе: жилье можно продать, а на вырученные средства приобрести другое. Но что если вы не стремитесь проходить эту цепочку, а хотите просто поменять свою квартиру на квартиру другого человека и жить дальше? Делают ли так сейчас и какие нюансы при этом стоит учесть, узнала “МК-Эстония”.

Сегодня продажа и покупка квартиры — естественный процесс, объявлений на профильных сайтах огромное количество. После продажи можно купить жилье подешевле или, добавив денег, позволить себе что-то получше прежней квартиры. Любопытно, что в период экономического кризиса 2009 года количество предложений об обмене выросло в несколько раз — до 350–400 в месяц по сравнению с 20–30 предложениями двумя годами ранее. Причина была проста — кризис вынуждал людей искать жилье поменьше и подешевле, чтобы снизить коммунальные платежи и сократить расходы. Сейчас Эстония и весь мир также переживают непростые времена. Но как обстоят дела с обменом сегодня?

Исключение из правил



“Обмен квартир происходит очень редко, особенно в крупных городах, потому что слишком много нюансов, мешающих сделке. Кто-то неверно оценивает свою квартиру, кому-то что-то не нравится в другой квартире, и так далее. В тех регионах, где есть рынок недвижимости, имеет смысл продать старое жилье, а затем вместо него купить новое — так в обоих случаях покупатели могут получить то, что они действительно искали”, — комментирует ситуацию член правления бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

Он добавляет, что объявления об обмене в основном встречаются в сельской местности и в маленьких городах, где количество предложений невелико и сделок очень мало.

“Например, если кто-то хочет обменять дом, который стал казаться слишком большим, на маленькую квартиру, то может так случиться, что какая-нибудь молодая семья с детьми в этом регионе как раз нуждается в обмене своей квартиры, которая стала им слишком мала, на дом, — объясняет Пеэп Сооман. — Проводится соответствующее сравнение цен, выплачивается при необходимости разница в цене — и сделка состоялась. Но все же многие такие сделки об обмене часто срываются по указанным выше причинам. Обмен, в первую очередь, явление советских времен, когда платили “натурой”. Сегодня рынок сдвинулся в сторону купли-продажи”.