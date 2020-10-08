Бум обмена квартир пришелся на советское время. Тогда жилье невозможно было продать, и люди обменивались квадратными метрами на уровне не только одного города, а даже всей страны.
Квартирный вопрос: обменивают ли сейчас жилье и как это происходит
Сейчас все иначе: жилье можно продать, а на вырученные средства приобрести другое. Но что если вы не стремитесь проходить эту цепочку, а хотите просто поменять свою квартиру на квартиру другого человека и жить дальше? Делают ли так сейчас и какие нюансы при этом стоит учесть, узнала “МК-Эстония”.
Сегодня продажа и покупка квартиры — естественный процесс, объявлений на профильных сайтах огромное количество. После продажи можно купить жилье подешевле или, добавив денег, позволить себе что-то получше прежней квартиры. Любопытно, что в период экономического кризиса 2009 года количество предложений об обмене выросло в несколько раз — до 350–400 в месяц по сравнению с 20–30 предложениями двумя годами ранее. Причина была проста — кризис вынуждал людей искать жилье поменьше и подешевле, чтобы снизить коммунальные платежи и сократить расходы. Сейчас Эстония и весь мир также переживают непростые времена. Но как обстоят дела с обменом сегодня?
Исключение из правил
“Обмен квартир происходит очень редко, особенно в крупных городах, потому что слишком много нюансов, мешающих сделке. Кто-то неверно оценивает свою квартиру, кому-то что-то не нравится в другой квартире, и так далее. В тех регионах, где есть рынок недвижимости, имеет смысл продать старое жилье, а затем вместо него купить новое — так в обоих случаях покупатели могут получить то, что они действительно искали”, — комментирует ситуацию член правления бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
Он добавляет, что объявления об обмене в основном встречаются в сельской местности и в маленьких городах, где количество предложений невелико и сделок очень мало.
“Например, если кто-то хочет обменять дом, который стал казаться слишком большим, на маленькую квартиру, то может так случиться, что какая-нибудь молодая семья с детьми в этом регионе как раз нуждается в обмене своей квартиры, которая стала им слишком мала, на дом, — объясняет Пеэп Сооман. — Проводится соответствующее сравнение цен, выплачивается при необходимости разница в цене — и сделка состоялась. Но все же многие такие сделки об обмене часто срываются по указанным выше причинам. Обмен, в первую очередь, явление советских времен, когда платили “натурой”. Сегодня рынок сдвинулся в сторону купли-продажи”.
Если задаться целью найти квартиру на обмен, то окажется, что даже сегодня такие предложения существуют. Причем варианты есть в разных городах, как в столице, так и на периферии. Правда, не на всех сайтах есть раздел обмена жилплощади, поэтому заветное слово нужно искать в тексте объявлений о продаже. Либо пойти в бюро недвижимости и там спросить, нет ли желающих не продать, а именно поменять свою квартиру.
“При добавлении объявления на портал City24 можно выбрать продажу или сдачу в аренду, мы не предлагаем сделки по обмену квартир. Однако не исключено, что такие предложения на портале существуют — например, объект был размещен в объявлениях о продаже, но содержание объявления также включает возможность обмена, — говорит руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров. — Но это, скорее, исключительный, чем обычный случай, т. е. сделки с обменом, которые были популярны десятилетия назад, сегодня не очень распространены. Однако с юридической точки зрения это также сделка купли-продажи”.
Поменяться городами
Вот что нам удалось найти среди объявлений об обмене жилья в интернете. Стоит отметить, что предложения не всегда ограничиваются пределами одного населенного пункта. Так что для желающих переехать в другой город обмен может стать неплохим вариантом.
“Обменяю трехкомнатную квартиру в Йыхви на однокомнатную квартиру в Нарве с полным ремонтом или на двухкомнатную без ремонта в Нарве. Квартира находится в Йыхви (32 квартал) на Пуру теэ, 41. Удобная планировка, 65,7 кв.м., первый этаж, балкон, стеклопакеты. Основной ремонт сделан (кухня с гостиной, санузел)”, — говорится в одном из объявлений, размещенных 20 июля.
В другом объявлении, которое было размещено 10 августа, обменивают уже квартиру в Нарва-Йыэсуу. Частично меблированное двухкомнатное жилье на первом этаже трехэтажного дома хотят поменять на двухкомнатную квартиру в столице. Обстановка в квартире, судя по фотографиям, требует ремонта. Но в числе заявленных хозяевами недвижимости плюсов — близость продуктового магазина, остановки и детской площадки, до моря и речки 400 м.
А вот квартиру на пятом этаже девятиэтажного панельного дома в Ласнамяэ хотят продать за 56 000 евро. Но как вариант владельцы рассматривают обмен на дачу или участок. Такой случай, когда хозяева рассматривают и продажу, и обмен — не редкость. Причем порой на это идут как раз потому, что с продажей не складывается.
“Мы решили выставить квартиру на обмен, так как не получается ее продать. Объявление просматривают, очень много просмотров, но покупать никто не изъявляет желания. Квартира у нас хорошая — въезжай и живи. Но люди хотят купить жилье за три копейки. Либо предлагают купить в рассрочку, — рассказывает владелица трехкомнатной квартиры в Кохтла-Ярве Татьяна (Имя изменено. — Прим. ред.). — Но как вы себе это представляете? Людям банк не дал кредит, а я буду давать рассрочку. Это уже сомнительно”.
У Татьяны в квартире три комнаты, раздельный санузел, ванна. Окна пластиковые, дверь двойная. Она оставляет кухню, холодильник, стиральную машину, мебель — все в нормальном состоянии. На обмен ищет малогабаритную двухкомнатную квартиру с доплатой 4000 евро. Женщина объясняет, что ей такая большая квартира просто не нужна, у дочки отдельное жилье, у сына тоже.
“У меня и подруга тоже свою трешку продает, там и мебель шикарная, и все отлично — просмотров много, а покупать никто не хочет. В Ида-Вирумаа, в Кохтла-Ярве никто не хочет приобретать недвижимость. Обидно, что самый богатый город был, а теперь люди здесь доживают, даже работать молодежи негде. Дочка работает в магазине, семью не видит, вкалывает, а получает минималку”, — сетует Татьяна.
Обмен — тоже продажа
Если вы все-таки решили поменять свое жилье на другое, стоит учитывать ряд важных моментов.
“Сделка купли-продажи подразумевает, что право собственности на объект переходит в обмен на деньги. Если мы говорим об обмене, то все равно и в том, и в другом случае есть стоимость объектов. И происходит частичный зачет их стоимости. Редко, когда происходит обмен абсолютно равноценными объектами, чаще это обмен с доплатой со стороны того, чья недвижимость оценивается дешевле”, — рассказывает юрист, партнер юридического бюро Progressor, Данил Липатов.
Прежде всего, по словам юриста, каждый объект оценивается. Если речь идет об оценке для сделки, то она не подразумевает под собой необходимость обращения за услугой к оценщику, просто каждый владелец называет свою сумму — ту, в которую он сам оценивает свой объект.
“В результате сделки одна квартира, если мы говорим о квартирах, передается одному субъекту, а вторая другому”, — поясняет Данил Липатов.
Юрист добавляет, что обменять можно даже квартиру, на которой есть ипотека, но для этого нужно обращаться в банк. При согласии банка ипотека устанавливается на новую квартиру, которую человек приобретает, она теперь будет находиться в залоге.
“Если человек продает или меняет квартиру, но не готов съехать с нее в тот же день, стоит знать о том, что право владения может переходить не в тот же день, когда оформляется договор, — отмечает Липатов. — В договоре может быть установлен срок, когда будет передано именно право владения”.
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