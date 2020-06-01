По мнению мэра Таллинна Михаила Кылварта, следует проводить четкое различие между краткосрочной арендой жилья, которое нуждается в регулировании, и долгосрочной арендой, где вместо дополнительных ограничительных мер было бы разумно ввести налоговые льготы, чтобы люди активнее декларировали этот доход, пишет rus.err.ee.
Кылварт: для долгосрочной аренды жилья было бы разумно ввести налоговые льготы
“На мой взгляд, надо проводить строгое различие между краткосрочной и долгосрочной арендой, которую сложно назвать бизнесом. В данном случае мне вообще кажется разумным поговорить о льготах на налоги, чтобы у людей было больше мотивации показывать этот доход”, — сказал Кылварт в понедельник в передаче “Кофе+” на телеканале ETV+, комментируя свою инициативу по регулированию рынка краткосрочной аренды жилья.
По его словам, такое регулирование — общепринятая практика по всему миру.
“Этот сектор регулируется практически на всех континентах — в США, Японии, во многих городах Европы, Австралии. В этом нет ничего нового”, — отметил мэр Таллинна.
Хотя предложение городских властей предусматривает введение обязательных лицензий, для получения которых потребуется согласие двух третей жильцов соответствующего дома, конкретные детали должны быть выработаны правительством и Рийгикогу.
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