Денег у жителей Эстонии становится все больше, зарплаты растут. Если в 2013 году на 500-е место в рейтинге самых богатых людей страны по версии Äripäev можно было попасть с 5,6 млн евро, то в прошлом — уже с 7,6 млн. Удивительно, что при этом рынок дорогих квартир в Таллинне небольшой, пишет Eesti Päevaleht.
Люксовые квартиры в Таллинне покупались даже на пике кризиса. Застройщики уверены: покупатель найдется всегда
В то время, как проект застройки Старого порта только набирает обороты, понятно, что людей, которые готовы выложить за метр квадратный более 4000 евро, мало. Согласно статистике земельного департамента, за последние 19 месяцев в Эстонии было продано 74 квартиры высшего ценового класса. Это менее четырех сделок в месяц, в то время как на порталах недвижимости на продажу выставлено 111 квартир данного ценового диапазона (в это число не включены мини-квартиры, где цена за квадратный метр может также достигать небывалых высот).
Самым роскошным и самым смелым проектом в истории Эстонии, вероятно, можно считать расположенные вдоль Пирита теэ небоскребы Meerhof от Metro Capital. “Они были распроданы уже преимущественно на начальном этапе строительства, несмотря на то, что в то время это были самые дорогие квартиры на рынке”, — сказал руководитель Metro Capital Айн Кивисаар. По его словам, квартира стоимостью более 4000 евро за м2 должна отвечать всем золотым правилам: хорошее расположение, выдающаяся архитектура, качественное строительство и отделка, а также исключительный вид из окна. “В Таллинне это, как правило, прямой вид на море”, — уточнил Кивисаар. Среди покупателей были люди разного возраста, преимущественно эстонцы, но встречались также финны, шведы, россияне, итальянцы и китайцы. Расположенные на последних этажах апартаменты стоили в районе 700 000 евро и более дорогие квартиры покупали, как правило, бизнесмены.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что охлаждение рынка квартир высокого ценового класса наблюдалось еще до кризиса. В 2019 год выдался для сектора золотым, после чего ситуация изменилась.
“Коронакризис еще более усугубил ситуацию. Теперь бронировки квартир стоимостью более 400 000 евро крайне редки. Также богатые люди стали более агрессивно торговаться. Богачей, которые получили деньги в наследство и которые не очень об этих деньгах беспокоятся, у нас в Эстонии мало. Большинство богатых людей — активные предприниматели, которые сейчас выжидают, что будет дальше”, — пояснил Сооман.
Мартин Вахтер из 1Partner Kinnisvara не согласен, что рынка для дорогих квартир нет. Он привел в пример, что даже во время коронакризиса через их бюро было продано несколько квартир стоимостью более 450 000 евро. Недавно было продано и одно жилье стоимостью почти миллион евро, правда, продавалось оно в течение нескольких лет.
Самым плодотворным застройщиком на таллиннском рынке недвижимости можно считать Endover, у которой сейчас в работе находятся одновременно несколько проектов разного ценового класса. Например, пентхаусы Torn вместе с Das Haus от Novira Capital сейчас являются самыми эксклюзивными проектами столицы. Дорогие квартиры можно найти и в проектах Endover Ambassador и Klaussoni Kommivabrik. По словам директора по маркетингу Endover Кристель Лауд, в случае с квартирами высокого ценового класса сделки заключаются быстрее, и период чрезвычайного положения не стал исключением. Она предположила, что богатые люди таким образом бегут от инфляции, вкладывая деньги в недвижимость.
“Именно во время чрезвычайного положения мы осуществили сделку с расположенной в Кристийне в пенхтаусе Torn жилплощадью, признанной самой дорогой квартирой в Эстонии. Средняя цена за квадратный метр этих квартир составляет около 5000 евро”, — отметила она. Четырехкомнатную квартиру в доме Ambassador продали и вовсе по цене в 6200 евро за метр. Лауд отметила, что в ближайшем будущем эксклюзивные квартиры будут предложены и в рамках проекта Volta Loft.
Застройщиком прибрежного квартала Kalaranna является Pro Kapital. Хотя квартиры здесь стоят менее 600 000 евро, по словам директора по продажам и маркетингу Кармен Кукк, есть семьи, которые купили две или даже четыре квартиры, чтобы объединить их в одну большую. К настоящему моменту продано 142 квартиры из 240, что, несмотря на сложные времена, соответствует изначальному прогнозу.
Сейчас Pro Kapital работает над мега-проектом Kristiine City. Ценовой класс Кукк пока называть не стала, но отметила, что за качество нужно платить. “В домах будут помещения для мыться собак, велосипедные парковки как внутри, так и на улице. Мы делаем нечто вечное. Во дворе будут расти плодовые деревья и кусты”, — перечислила она.
В последние годы в Таллинне появляется все больше прибрежных проектов. Партнер Uus Maa Central Kinnisvarabüroo Кристи Дёмин привела в пример Noblessner, квартал Kalaranna , виллы Merko Rand и дом на Kentmanni, 6. Цены здесь выше среднего, однако уже половина квартир продана. В случае с такой недвижимостью люди как будто боятся, что им не достанется. “Будучи маклерами, мы часто видим квартиры с эксклюзивным убранством, которые находятся в спальном районе. К сожалению, такие квартиры продать трудно, поскольку среда не соответствует стоимости”, — отметила Дёмин. По ее словам, цены в некоторых домах могут казаться невероятными, но покупатели находятся всегда.
Директор дивизиона по развитию проектов недвижимости Merko Тийт Куузик также считает, что дорогие квартиры обязательно найдут покупателя. Люди, которые приобретают недвижимость класса люкс, по его словам, отслеживают новости о новых проектах и, как правило, бронируют квартиры на начальном этапе строительства, чтобы была возможность внести свои изменения.
“Сейчас в этом ценовом сегменте у нас свободна только одна квартира, в виллах RAND. Следующие квартиры такого класса планируем построить в рамках следующего этапа квартала Noblessner”, — сообщил он. За последние годы Merko продала около двадцати квартир класса люкс. Все они были оснащены видами на море. “Эстонский покупатель очень ценит вид на море”, — добавил Куузик.
В следующего году на рынок поступит множество квартир стоимостью более 4000 евро за м2. Застройщики настроены оптимистично. Они считают, что эксклюзивные квартиры с видом на море будут в почете всегда.
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