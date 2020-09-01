Люксовые квартиры в Таллинне покупались даже на пике кризиса. Застройщики уверены: покупатель найдется всегда

В то время, как проект застройки Старого порта только набирает обороты, понятно, что людей, которые готовы выложить за метр квадратный более 4000 евро, мало. Согласно статистике земельного департамента, за последние 19 месяцев в Эстонии было продано 74 квартиры высшего ценового класса. Это менее четырех сделок в месяц, в то время как на порталах недвижимости на продажу выставлено 111 квартир данного ценового диапазона (в это число не включены мини-квартиры, где цена за квадратный метр может также достигать небывалых высот).

Самым роскошным и самым смелым проектом в истории Эстонии, вероятно, можно считать расположенные вдоль Пирита теэ небоскребы Meerhof от Metro Capital. “Они были распроданы уже преимущественно на начальном этапе строительства, несмотря на то, что в то время это были самые дорогие квартиры на рынке”, — сказал руководитель Metro Capital Айн Кивисаар. По его словам, квартира стоимостью более 4000 евро за м2 должна отвечать всем золотым правилам: хорошее расположение, выдающаяся архитектура, качественное строительство и отделка, а также исключительный вид из окна. “В Таллинне это, как правило, прямой вид на море”, — уточнил Кивисаар. Среди покупателей были люди разного возраста, преимущественно эстонцы, но встречались также финны, шведы, россияне, итальянцы и китайцы. Расположенные на последних этажах апартаменты стоили в районе 700 000 евро и более дорогие квартиры покупали, как правило, бизнесмены.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что охлаждение рынка квартир высокого ценового класса наблюдалось еще до кризиса. В 2019 год выдался для сектора золотым, после чего ситуация изменилась.

“Коронакризис еще более усугубил ситуацию. Теперь бронировки квартир стоимостью более 400 000 евро крайне редки. Также богатые люди стали более агрессивно торговаться. Богачей, которые получили деньги в наследство и которые не очень об этих деньгах беспокоятся, у нас в Эстонии мало. Большинство богатых людей — активные предприниматели, которые сейчас выжидают, что будет дальше”, — пояснил Сооман.