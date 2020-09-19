Маяки, шахты, электростанции! Какие необычные объекты приходится оценивать эстонским маклерам

Несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, рынок недвижимости по-прежнему отличается разнообразием, и об этом свидетельствует также оцененная в нынешнем году недвижимость. Среди сотен квартир, частных домов и земельных участков встречаются даже подлинные раритеты.
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Руководитель службы оценки недвижимости Pindi Kinnisvara Андрес Тедер сказал, что за последний год Pindi Kinnisvara и ее дочерней фирме ERI Kinnisvara приходилось оценивать, кроме прочего, например, шахту в Ида-Вирумаа, земельный участок вместе с маяком, здания и постройки в различных усадьбах, гидроэлектростанцию и, как символ эпохи экономии, также и жилые дома и склады, функционирующие полностью на основе смарт-решений.
“В плане цифровых показателей стоит также отметить жилой дом стоимостью свыше 2 миллионов евро, заводской комплекс за пределами Харьюмаа по цене более 2 миллионов евро, коммерческие здания в Таллинне, стоимость которых составляла более 15 миллионов, и торговые центры по цене, превышавшей 30 миллионов евро”, — перечислил Тедер.
“Оценка более сложных объектов недвижимости — это всегда серьезная задача для оценщиков, поскольку к нестандартной недвижимости следует подходить с одной стороны осторожно, однако с другой стороны — творчески, поскольку сравнительная база, по сути дела, отсутствует”, — заметил он.
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