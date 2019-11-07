Доходы Merko Ehitus от продаж в третьем квартале составили 73 миллионов евро, а за девять месяцев — 228 миллионов евро. Чистая прибыль концерна в третьем квартале составила 2,5 миллионов, а за девять месяцев — 7 миллионов евро.
Merko строит более 1100 квартир в странах Балтии за 83 миллиона евро
Снижение доходов концерна от продаж обусловлено завершением строительства крупных объектов, находившихся в работе в течение двух последних лет, охлаждением на рынке строительства, а также большей концентрацией на девелопменте многоквартирного жилья. В текущем году компания Merko инвестировала в девелоперское бизнес-направление 83 миллионов евро, в Таллинне, Риге и Вильнюсе идет строительство более 1100 квартир.
Доходы Merko Ehitus от продаж снизились на 24% по сравнению с прошлым годом, в разрезе государств они снизились в Эстонии и Латвии и существенно выросли в Норвегии; в Литве доходы от продаж остались более-менее на уровне прошлого года. “Снижение доходов от продаж обусловлено завершением строительства крупных объектов, находившихся в работе в течение двух последних лет в Латвии и Эстонии, а также общим охлаждением на рынке строительства. Принимая во внимание понижающийся тренд портфеля договоров на строительство в течение последних полутора лет, наблюдаемое в этом году снижение объемов является ожидаемым. Но всё же в текущем году ожиданий руководства не оправдала инженерно-строительная сфера. Мы четко сконцентрировались на девелопменте многоквартирного жилья, а также на оказании услуги генерального строительного подряда в проектах, где дочерние предприятия концерна имеют конкурентное преимущество в виде инженерно-технического ноу-хау, строительного и финансового потенциала либо долгосрочного делового сотрудничества. Также в центре внимания концерна по-прежнему проекты государственно-частного партнерства (PPP), где самая большая рыночная активность до сих пор наблюдалась в Литве”, — прокомментировал председатель правления АО Merko Ehitus Андрес Тринк.
“Объем строительных заказов в Прибалтике находится в понижающемся тренде, что обусловлено ситуацией в экономике и на рынке недвижимости, всё взрастающей осторожностью банков при выборе клиентов и финансируемых проектов, а также ростом кредитной маржи. Заказы общественного сектора не смогли компенсировать снижение активности частных заказчиков. Рыночная ситуация ставит генеральных подрядчиков всё в более сложные конкурентные условия и вынуждает сокращать расходы. Снижающаяся строительная активность в какой-то момент, вероятно, приведёт и к уменьшению входных цен, но пока этого ещё не произошло”, — рассказал Андрес Тринк о рынке строительства.
Доходы Merko Ehitus от продаж в третьем квартале составили 73 миллионов и за девять месяцев — 228 миллионов евро, что по сравнению с прошлым годом меньше на 24%. Доналоговая прибыль в третьем квартале составила 2,8 миллионов евро и за девять месяцев — 10,3 миллионов евро, чистая прибыль в третьем квартале составила 2,5 миллионов евро и за девять месяцев — 7 миллионов евро.
В течение 2019 года компания Merko Ehitus инвестировала в девелоперское бизнес-направление 83 миллионов евро, из них около 65 миллионов евро — в строительство квартир и почти 19 миллионов евро — в приобретение новых участков под строительство в Литве и Эстонии для создания потенциала развития в последующие годы. В Эстонии, Латвии и Литве концерн занимается девелопментом более чем 1100 квартир в целом. “Продажа и предварительная продажа квартир идут по плану, мы наблюдаем сохранение активности на рынке новых квартир, как в Таллинне, так и в Вильнюсе на прежнем уровне, а в Риге общая активность по-прежнему более низкая. Реализация инвестиций в виде продажи квартир начнется в большем объеме, чем сейчас, начиная с четвертого квартала текущего года, и увеличится еще больше в следующем году”, — добавил Андрес Тринк. Крупнейшими проектами Merko в Таллинне являются жилые кварталы Уус-Веэренни, Лахекалда и Пикалийва, в Риге — девелоперские проекты Гайльэзерс и Виестурдарзс, а в Вильнюсе — девелоперские проекты Вилнелес сленис и Ринктинес Урбан. В третьем квартале концерн продал 106 квартир по сравнению с 87 квартирами, проданными в третьем квартале прошлого года. В трех прибалтийских странах по состоянию на конец сентября было 123 готовых к продаже, но без предварительных договоров, квартир.
Доходы Merko Ehitus от продаж в третьем квартале 2019 года составили 73 миллионов евро (III квартал 2018: 115 миллионов евро), прибыль до вычета налогов (EBITDA) — 2,9 миллионов (III квартал 2018: 6,2 миллионов) и чистая прибыль — 2,5 миллионов евро (III квартал 2018: 5,6 миллионов евро). К концу сентября 2019 года портфель незавершенных строительных договоров концерна уменьшился до 152 миллионов евро, став меньше на 36 % по сравнению с тем же периодом прошлого года (239 миллионов евро).
За девять месяцев новых договоров было заключено на сумму 128 миллионов евро, что на 19 % меньше, чем за тот же период в прошлом году (157 миллионов евро). Крупнейшими договорами в третьем квартале стали: договор на реконструкцию здания строительного факультета Рижского технического университета, договор на строительство здания школы и общежития в Пиньки, а также договор на строительство парковочного здания в терминале D Таллиннского порта. Помимо названных выше, крупными проектами, находящимися в работе, являются: в Эстонии — перестройка участка дороги Ааспере-Хальяла, строительство здания основной школы в Тюри, Дома студентов Раквереского профессионального училища и коммерческого здания по адресу Пярнуское шоссе, 186, строительство системы водоснабжения и канализации в регионе Meтсанурме, Каземетса и Юкснурме, прокладка морских кабелей в проливах Суурвяйн и Вяйкевяйн, работы по реконструкции и углублению порта Хундипеа; в Латвии — работы по строительству центра логистики Лидл, торгового центра Альфа и шоколадной фабрики Лайма; в Литве — отель Неринга, офисное здание Quadrum, а также строительство здания частной школы в Вильнюсе.
В концерн АО Merko Ehitus (group.merko.ee) входят: ведущее строительное предприятие Эстонии — АО Merko Ehitus Eesti; ориентированное на рынок Латвии SIA Merks; действующее на рынке Литвы UAB Merko Statyba; норвежское строительное предприятие Peritus Entreprenør AS. Наряду с оказанием строительных услуг в качестве генерального подрядчика, второй важной областью деятельности концерна является девелопмент многоквартирного жилья. По состоянию на конец 2018 года в концерне было занято 764 человека; доход от продаж за 2018 год составил 418 миллионов евро.
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