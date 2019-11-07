Merko строит более 1100 квартир в странах Балтии за 83 миллиона евро

“Объем строительных заказов в Прибалтике находится в понижающемся тренде, что обусловлено ситуацией в экономике и на рынке недвижимости, всё взрастающей осторожностью банков при выборе клиентов и финансируемых проектов, а также ростом кредитной маржи. Заказы общественного сектора не смогли компенсировать снижение активности частных заказчиков. Рыночная ситуация ставит генеральных подрядчиков всё в более сложные конкурентные условия и вынуждает сокращать расходы. Снижающаяся строительная активность в какой-то момент, вероятно, приведёт и к уменьшению входных цен, но пока этого ещё не произошло”, — рассказал Андрес Тринк о рынке строительства.

Доходы Merko Ehitus от продаж в третьем квартале составили 73 миллионов и за девять месяцев — 228 миллионов евро, что по сравнению с прошлым годом меньше на 24%. Доналоговая прибыль в третьем квартале составила 2,8 миллионов евро и за девять месяцев — 10,3 миллионов евро, чистая прибыль в третьем квартале составила 2,5 миллионов евро и за девять месяцев — 7 миллионов евро.

В течение 2019 года компания Merko Ehitus инвестировала в девелоперское бизнес-направление 83 миллионов евро, из них около 65 миллионов евро — в строительство квартир и почти 19 миллионов евро — в приобретение новых участков под строительство в Литве и Эстонии для создания потенциала развития в последующие годы. В Эстонии, Латвии и Литве концерн занимается девелопментом более чем 1100 квартир в целом. “Продажа и предварительная продажа квартир идут по плану, мы наблюдаем сохранение активности на рынке новых квартир, как в Таллинне, так и в Вильнюсе на прежнем уровне, а в Риге общая активность по-прежнему более низкая. Реализация инвестиций в виде продажи квартир начнется в большем объеме, чем сейчас, начиная с четвертого квартала текущего года, и увеличится еще больше в следующем году”, — добавил Андрес Тринк. Крупнейшими проектами Merko в Таллинне являются жилые кварталы Уус-Веэренни, Лахекалда и Пикалийва, в Риге — девелоперские проекты Гайльэзерс и Виестурдарзс, а в Вильнюсе — девелоперские проекты Вилнелес сленис и Ринктинес Урбан. В третьем квартале концерн продал 106 квартир по сравнению с 87 квартирами, проданными в третьем квартале прошлого года. В трех прибалтийских странах по состоянию на конец сентября было 123 готовых к продаже, но без предварительных договоров, квартир.