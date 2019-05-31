Местные жители негодуют: территорию детсада хотят продать под жилую застройку

Соответствующие изменения в детальной планировке Пирита были инициированы на этой неделе Департаментом образования Таллинна, который владеет участком недвижимости “Козе теэ, 58”.

Изменения предусматривают разделение отчуждаемой земли на части с изменением ее назначения с социальной на жилую застройку и последующей продажей. Сейчас на этом участке находятся недавно построенное новое здание детского сада, а также изношенные здания, в которых детский сад размещался ранее.

Местный активист и член правления общества Mähe Selts Эрик Вест не согласен с таким решением: по его мнению, участок расположен в удобном и хорошо доступном месте, а в Пирита и так не хватает мест в школах и прочих социальных учреждениях.

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