Министерство экономики хочет смягчить и уравнять правила для гостиниц и Airbnb

Это означает, что в будущем понятие “размещения” станет более широким, а правила, регулирующие эту сферу — более мягкими. Под определение будет попадать больше различных вариантов размещения.

Например, в отеле или мотеле сейчас должно быть не менее 10 номеров, а в будущем будет достаточно пяти номеров. Требование, согласно которому гостевым домом может считаться заведение, где есть как минимум 5 комнат, также будет отменено, равно как и требование предоставлять услуги питания.

Читайте подробнее на dv.ee.