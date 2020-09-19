19.09.2020, 12:10

Министерство экономики хочет смягчить и уравнять правила для гостиниц и Airbnb


EST
Министерство экономики хочет смягчить и уравнять правила для гостиниц и Airbnb
Foto: Tiit Blaat

Министерство экономики и коммуникаций хочет изменить закон о туризме, действующий уже 20 лет, и классифицировать Airbnb и Booking.com как услугу размещения, передает dv.ee.

Это означает, что в будущем понятие “размещения” станет более широким, а правила, регулирующие эту сферу — более мягкими. Под определение будет попадать больше различных вариантов размещения.

Например, в отеле или мотеле сейчас должно быть не менее 10 номеров, а в будущем будет достаточно пяти номеров. Требование, согласно которому гостевым домом может считаться заведение, где есть как минимум 5 комнат, также будет отменено, равно как и требование предоставлять услуги питания.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читайте также: