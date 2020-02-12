Московскую квартиру Елизаветы II выставили на продажу

Объект общей площадью 250 квадратных метров расположен в жилом доме в 1-м Обыденском переулке, неподалеку от храма Христа Спасителя. Цена предложения не раскрывается, передает mail.ru.

По оценке риелторов, стоимость одного квадратного метра квартиры может составлять около 21 тысячи евро.

Причина, по которой элитное жилье решили выставить на продажу, неизвестна. По данным “7дней.ru”, в настоящее время в квартире проживают сотрудники канадского посольства.

О том, что Елизавета II владеет дорогостоящими объектами недвижимости в Москве, стало известно летом 2019 года. Тогда сообщалось, что королеве принадлежат четыре квартиры в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке. В документах Росреестра собственником жилья указана “Ее Величество королева, правящая в Канаде”. В посольстве Канады тогда заявили, что недвижимость записана на Елизавету, поскольку официально она является главой государства.

Три квартиры были куплены в 2002 году у компании “ПКФ Фронт”, еще одна — в 2003 году у бизнесмена Андрея Рокецкого. Общая площадь жилья — 839 квадратных метров, а общая кадастровая стоимость — почти 8 млн евро.

Председатель совета директоров риелторской компании Kalinka Realty Екатерина Румянцева оценивала среднюю стоимость квадратного метра недвижимости в указанном доме в 15 тысяч долларов.