Может ли арендодатель отключить в квартире электричество, если жилец не платит за аренду?

“Я — FIE. У меня есть квартира, и я сдал ее в аренду. В договоре имелся следующий пункт: с окончанием договора заканчивается и договор поставки электроэнергии. Договор как раз закончился, но арендатор не хочет ни съезжать, ни платить за аренду”, — написал в редакцию издания Maaleht житель Тарту.
“Поскольку договор об электроэнергии оформлен на мое имя, могу ли я обратиться в Eesti Energia и попросить отключить электричество? Боюсь того, что жилец предъявит мне претензии за, например, испортившиеся продукты в холодильнике или что-то подобное. Что скажет юрист? Закон о вещном праве дает арендаторам так много прав…А какие права имеют квартирособственники, если жильцы не платят аренду, не платят за электричество и при этом отказываются съезжать? Как избавиться от такого арендатора?”
Отвечает нотариус и председатель Центрального союза собственников Прийду Пярна:
Для того, чтобы точно ответить на вопрос, мне необходимо ознакомиться с формулировкой в договоре об аренде. Маловероятно, что договор на поставку электричества заканчивается вместе с договором об аренде, поскольку он заключен на имя владельца. Скорее всего, имеется в виду то, что после окончания договора об аренде владелец не обязан продолжать снабжать жильца электричеством. Если такая договоренность имеется и окончание договора очевидно, то у владельца имеются основания для прекращения договора поставки электричества. Однако если этими действиями будет нанесен урон арендатору, то тот, кто причинил урон, может понести за это ответственность.
Арендные отношения регулирует не Закон о вещном праве, а Обязательственно-правовой закон. По закону, если арендатор не покидает жилье по окончании договора, он должен оплатить аренду за это время. При заключении договора важно договориться о залоге, который может равняться максимально сумме арендной платы за три месяца. В случае необходимости за счет этих средств владелец имеет возможность покрыть неисполненные арендатором требования. Если арендатор не покидает площадь, то его выселение осуществляет судебный исполнитель на основании решения суда. Поскольку данная жилплощадь классифицируется как жилье арендатора, то законодатель считает правильным привлечь к разрешению столь сложного вопроса суд.
Сейчас ведется дискуссия относительно поправок к закону. Законопроект уже готов. Он призван уравновесить отношения между арендатором и арендодателем. Помимо прочего, он предусматривать возможность установления в договоре аренды неустойки, увеличение максимального размера залога, упрощение порядка отказа от договора и так далее.
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