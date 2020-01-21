Может ли арендодатель отключить в квартире электричество, если жилец не платит за аренду?

“Поскольку договор об электроэнергии оформлен на мое имя, могу ли я обратиться в Eesti Energia и попросить отключить электричество? Боюсь того, что жилец предъявит мне претензии за, например, испортившиеся продукты в холодильнике или что-то подобное. Что скажет юрист? Закон о вещном праве дает арендаторам так много прав…А какие права имеют квартирособственники, если жильцы не платят аренду, не платят за электричество и при этом отказываются съезжать? Как избавиться от такого арендатора?”

Отвечает нотариус и председатель Центрального союза собственников Прийду Пярна:

Для того, чтобы точно ответить на вопрос, мне необходимо ознакомиться с формулировкой в договоре об аренде. Маловероятно, что договор на поставку электричества заканчивается вместе с договором об аренде, поскольку он заключен на имя владельца. Скорее всего, имеется в виду то, что после окончания договора об аренде владелец не обязан продолжать снабжать жильца электричеством. Если такая договоренность имеется и окончание договора очевидно, то у владельца имеются основания для прекращения договора поставки электричества. Однако если этими действиями будет нанесен урон арендатору, то тот, кто причинил урон, может понести за это ответственность.