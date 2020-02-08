Может ли владелец "выписать" из квартиры зарегистрированного в ней человека без его ведома?

“Это мой взрослый внук, который на самом деле уже несколько лет здесь не живет. Он уехал за границу на заработки, и где он сейчас, я не знаю. Могу ли я без его ведома выписать его из своей квартиры? Как это происходит? Мне нужно прийти в местное самоуправление? И что станет с внуком: окажется ли он тогда вне закона, ведь он нигде не будет прописан? Или сначала он должен найти новое место жительства в Эстонии? ”

Отвечает заведующая отделом по делам народонаселения Министерства внутренних дел Энель Пунгас:

Если в качестве места жительства человека в Регистре народонаселения указано принадлежащее другому лицу помещение, использовать которое в качестве своего места жительства он не имеет права (например, не является совладельцем жилого помещения) и которое в качестве места жительства не использует, владелец помещения имеет право подать заявление в местное самоуправление по адресу регистрации об изменении данных о месте жительства зарегистрированного в помещении лица. Заявление можно подать как на месте в представительстве самоуправления, так и по электронной почте. Местное самоуправление извещает человека о заявлении владельца в течение десяти рабочих дней по занесенному в Регистр народонаселения электронному адресу или заказным письмом на указанный в регистре почтовый адрес, а также через издание Ametlikud Teadaanded.