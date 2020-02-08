“Для того, чтобы получить пособие для одиноких пенсионеров, на жилплощади человека больше никого не должно быть зарегистрировано. Я на самом деле живу одна, как пенсионер получаю небольшую пенсию, но в прошлом году я этого пособия не получила. Когда я пошла узнавать, то мне сказали, что по данным Регистра народонаселения в моей квартире зарегистрирован еще один человек”, — пишет читательница газеты Maaleht.
Может ли владелец "выписать" из квартиры зарегистрированного в ней человека без его ведома?
“Это мой взрослый внук, который на самом деле уже несколько лет здесь не живет. Он уехал за границу на заработки, и где он сейчас, я не знаю. Могу ли я без его ведома выписать его из своей квартиры? Как это происходит? Мне нужно прийти в местное самоуправление? И что станет с внуком: окажется ли он тогда вне закона, ведь он нигде не будет прописан? Или сначала он должен найти новое место жительства в Эстонии? ”
Отвечает заведующая отделом по делам народонаселения Министерства внутренних дел Энель Пунгас:
Если в качестве места жительства человека в Регистре народонаселения указано принадлежащее другому лицу помещение, использовать которое в качестве своего места жительства он не имеет права (например, не является совладельцем жилого помещения) и которое в качестве места жительства не использует, владелец помещения имеет право подать заявление в местное самоуправление по адресу регистрации об изменении данных о месте жительства зарегистрированного в помещении лица. Заявление можно подать как на месте в представительстве самоуправления, так и по электронной почте. Местное самоуправление извещает человека о заявлении владельца в течение десяти рабочих дней по занесенному в Регистр народонаселения электронному адресу или заказным письмом на указанный в регистре почтовый адрес, а также через издание Ametlikud Teadaanded.
Если человек в течение месяца документально подтвердит свое право на проживание в помещении или если в отношении права на использование помещения идет судебное разбирательство, то заявление владельца оставляется без удовлетворения. Если же в ходе производства законное требование владельца удовлетворяется, то действие данных о месте жительства человека в регистре народонаселения прекращается.
Целью регистрации места жительства в Регистре народонаселения является прежде всего обеспечение человеку права на услуги и поддержку со стороны государства и самоуправлений по месту жительства (например, бесплатный общественный транспорт, социальная помощь, место в детском саду и т. д.). Если ваш внук на данный момент в Эстонии не проживает, то можно предположить, что ему не нужны и перечисленные выше услуги, предлагаемые государством и местным самоуправлением. Когда внук вернется в Эстонию, то он сможет зарегистрировать свое настоящее место жительства.
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